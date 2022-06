Duilio Pizzocchi sul palco di Viserba con “Sganassau 2022"

Venerdì 1 luglio, dalle 21, in occasione della Notte Rosa il palco di piazza Pascoli di Viserba ospiterà la tappa clou della rassegna "Sganassau 2022" organizzata dalla "Palco Comici" in collaborazione col Comitato Turistico e patrocinata dal Comune di Rimini. Ad esibirsi sarà Duilio Pizzocchi, ideatore e protagonista del "Costipanzo Show", uno dei maggiori esponenti della comicità emiliana e tra i comici più amati del panorama nazionale. Pizzocchi interpreterà alcuni dei personaggi che lo hanno reso famoso e ne hanno decretato il successo in Tv e nei teatri. La serata vedrà anche momenti di musica e gag di Amedeo Visconti, simpatico "One man show", e flash di moda con esibizioni di danza. Arricchirà il tutto l'esposizione della moto ufficiale Yamaha che partecipa al campionato italiano Superbike coll pilota Randy Krummenacher del "Keope Motor Team".