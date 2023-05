Appuntamento con la musica rock e indipendente: torna il "Duna Fest" tra street food, mercatini e giochi di strada

Al Parco del Sole di Misano Adriatico nelle serate di venerdì 9 e sabato 10 giugno (a partire dalle ore 18:00), torna l’evento di rock alternativo, indipendente, punk e cantautorato iperbolico organizzato da Fuori Orario Aps con @Messicano Indipendente, con due giorni di concerti dal vivo a ingresso libero, street food, mercatini e giochi di strada.

Il Duna Fest è un evento necessario che dà spazio a progetti musicali che esplorano temi e intuizioni sonore indie, punk e underground di qualità, spesso offuscati dal mainstream. L’edizione 2023 avrà sul palco le band più interessanti del panorama alternativo italiano e due headliner di pregio: venerdì 9 giugno i Gazebo Penguins, con Balto e Marrano, sabato 10 giugno il Duo Bucolico, con Maciste e Sonogiove.

La scelta della direzione artistica è di aprire uno spazio in Emilia-Romagna e sulla Riviera Romagnola in cui dare voce alla creatività e alle forme espressive del territorio. Il Duna Fest è un’esperienza da vivere on stage e fuori dal palco, con tante attività per godersi l’evento a tutto tondo: dai food truck al mercatino artigianale-artistico DIY, fino ai giochi di strada, quelli di legno dello Scombussolo Ludobus che i board games de La Torre di Morciano di Romagna.