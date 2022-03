È Bal arriva a Santarcangelo con la danza di Panzetti e Ticconi

Venerdì 25 marzo, ore 21.00, al Teatro Lavatoio di Santarcangelo torna E’ Bal con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi che salgono sul palco con “AeReA”, spettacolo vincitore del Premio Hermès Danza Triennale Milano. E' Bal è una rete emiliano-romagnola di spettacoli, residenze, prove aperte e laboratori dedicati alla diffusione e alla promozione della danza contemporanea, coordinata da ATER Fondazione. I due coreografi/danzatori nel loro spettacolo presentano la prima parte di un dittico che si articola attorno all’utilizzo di un oggetto specifico, la bandiera, strumento impiegato per manifestare appartenenza e separazione. In costante prossimità, come facenti parte di un’unica anatomia, umani e bandiere compaiono da un fitto buio. Bandiere di un grigio argenteo si presentano ripulite da stemmi, simboli, sino a raggiungere la loro essenza plastica. Un punto zero privo di connotazioni in cui tutto può emergere, cominciare o sparire. Come appartenenti ad un passato prossimo o remoto, figure fantasmatiche prendono corpo in una partitura di svelamenti, evocando una stretta quanto antica fratellanza tra due oggetti tessili, bandiera e sudario. Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi vivono tra Berlino e Torino e lavorano insieme come duo artistico dal 2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della danza, la performance e l’arte visiva. Approfondendo tematiche legate alla storica unione tra comunicazione, violenza e potere, attingono ad immaginari antichi costruendo figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità. Biglietti: Intero: 10 € Ridotto under 30, E’ BAL Card: 5 € Biglietti prenotabili al numero 0541 626185 dal lunedì al venerdì in orario 10.00 – 18.00. Come da normative vigenti, l'accesso in sala è consentito esibendo il proprio green pass rafforzato.