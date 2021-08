E la chiamano Rimini 2021: musica e teatro nel palcoscenico naturale della piazza sull’Acqua

Dal 5 agosto al 7 settembre torna nella Piazza dell’Acqua “E la chiamano Rimini” una rassegna che miscela concerti e teatro, musica e spettacolo, note e parole con il comune denominatore di essere prodotti e interpretati da alcune eccellenze artistiche della nostra città. La sezione musicale della rassegna si articolerà su sei serate durante le quali i cantautori e interpreti avranno l’occasione di presentare i loro dischi in uscita. Martedì 10 agosto, Daniele Maggioli, accompagnato da Marco Mantovani, presenterà il suo ultimo lavoro l’ep Trattato diastronomia. “Quelle di Trattato di Astronomia sono storie concrete che tendono a sfuggire dal mondo per esplorare spericolatamente nuove frontiere: storie che partono da una visione sociale e collettiva, ma si frammentano nell’immaginazione e nel linguaggio”. A seguire, il 17 agosto, "Siamo rimasti noi”: Lorenzo Semprini and Band con la partecipazione straordinaria di Massimo Cotto, presentano in anteprima nazionale l’album 44 di Lorenzo Semprini. Da segnalare, lunedì 23 agosto, l’unica data riminese di Ploz, l’artista di romagnolo che presenterà, in compagnia tra gli altri di Massimo Marches, il suo ultimo disco Te mez dlà nota. Un concerto inedito realizzato esclusivamente per la Piazza sull’acqua quello che vedrà impegnato il Rimini Jazz club martedì24 agosto, mentre il 31 agosto i Marschpresentano il loro ultimo ep Fine lieto. Ilprogramma musicale sarà chiuso da Chiara Raggi, martedì 7 settembre, in concerto con un quartetto a presentare il suo ultimo disco: La natura e la pazienza. la rassegna di concerti si affianca alla ricca e diversificata proposta teatrale. Si parte con un originale omaggio in forma di musical al Maestro Federico Fellini realizzato dalla Compagnia Rimini Musical (5 agosto) per proseguire con un’immersione nel piacere della parola con tre appuntamenti: una serata d’attore con una carrellata nei cavalli di battaglia di Checco Tonti (12 agosto), a cui seguirà Gianluca Reggiani (19 agosto) che dopo venticinque anni affronta in maniera insolita il racconto de La Tempesta di Shakespeare, e infine la parola in stile standUp Comedy con Alessandro Ciacci (26 agosto). Chiude il programma teatrale un concerto-spettacolo originale su un classico senza tempo come il mito di Amore e Psyche ideato e interpretato da Maria Costantini (2 settembre). E la chiamano Rimini 2021 è curata dall’associazione Interno 4 e Gianluca Reggiani, con la collaborazione del Comune di Rimini e dell’Associazione Borgo San Giuliano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini E la chiamano Rimini 2021 è parte della ricca programmazione delle “Arene sotto le stelle”, il circuito di palcoscenici diffusi che sta accompagnando la stagione estiva riminese. Tra gli appuntamenti di teatro e danza si segnalano i due spettacoli ospitati alla Corte degli Agostiniani: giovedì 5 agosto (ore 21.30) in scena il Teatro delle Temperie con la “Commedia tragicomica da balera” TONY & KETTY, mentre lunedì 9 agosto alle 21.30 Claudio Gasparotto e Fabio Mina proporranno IN SOLITARIA, ?Componimento teatrale per corpi e musica. Ingresso unico € 10, prevendite su teatrogalli.it e liveticket

Per accedere agli eventi in programma dal 6 agosto in poi sarà necessaria la certificazione verde covid-19. In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati