“E poi ridemmo a tutti a crepapelle” Dante a fumetti incontro con l’autore Marcello

???Il “suo” Dante è apprezzato e tradotto in diverse lingue del mondo. E da oltre 50 anni è una imperdibile occasione per avvicinarsi in modo originale al mito del Sommo Poeta.

Marcello (al secolo Marcello Toninelli) è l’autore di fumetti che giovedì 15 luglio, dalle ore 21 presso la Rocca Malatestiana di Verucchio, regalerà l’occasione per farsi una cultura ridendo.

“E poi ridemmo tutti a crepapelle. Marcello e la Divina Commedia a fumetti” è l’appuntamento organizzato da Atlantide, Rocca di Verucchio e festival Cartoon Club, in occasione del picnic alla Rocca del giovedì d’estate.??Dalle 19.30 si può accedere alla Rocca con picnic da prenotare presso uno dei ristoranti del borgo.?Alle 21 incontro con l’autore (a ingresso libero) Marcello Toninelli nel Salone delle Feste. Con un’ineguagliabile tecnica narrativa a strisce umoristiche, l’autore toscano a suon di fulminanti battute segue rispettosamente il tracciato del più famoso manoscritto del mondo, ma occhieggiando continuamente l’attualità, ha realizzato la più completa, esilarante e irresistibile parodia del capolavoro dantesco.? Durante la serata verucchiese, Marcello chiacchiererà con il pubblico, disegnerà in diretta e regalerà schizzi danteschi a tutti gli intervenuti.?In omaggio anche fumetti e card danteschi. Possibilità di visite guidate gratuite alla mostra “Nel mezzo del cammin di una vignetta. Dante nei fumetti del mondo”, allestita proprio nella Rocca di Verucchio. ??Marcello è nato a Siena il 25 giugno 1950 nella Contrada Sovrana dell’Istrice.



Ha esordito a 19 anni pubblicando una prima versione del suo “Dante” sulla rivista Off Side. Sceneggiatore di Zagor, Dylan Dog, e altri noti personaggi del fumetto italiano, crea serie per il settimanale il Giornalino. Utilizzando la sua personalissima tecnica narrativa a strisce umoristiche ha parodiato – oltre alla Divina Commedia – Omero, l’Eneide, la Gerusalemme liberata e Guerre Stellari. Per info 0541.670280 roccaverucchio@atlantide.net