“E quindi uscimmo a riveder le stelle”, la rassegna teatrale Mentre Vivevo omaggia Dante

Riparte la rassegna teatrale Mentre Vivevo, curata da quotidianacom al Teatro Aperto di Poggio Berni. Giunta alla sua sesta edizione intitola la rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, un omaggio sia ai 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri sia al riaffiorare alla vita dopo questi mesi di isolamento. Quattro gli appuntamenti di teatro a cui si aggiunge CinemArena, tre film che osservano l’ambito familiare da diverse e coraggiose prospettive, pluripremiati per la loro singolare cifra stilistica. Il primo appuntamento è per venerdì 11 giugno con l’attore cesenate Denis Campitelli, autore e interprete di monologhi e spettacoli teatrali oltre che di ruoli cinematografici che lo hanno visto recentemente nel cast di “Volevo nascondermi” accanto a Elio Germano.

A Mentre Vivevo presenta “A Trebbo con Shakespeare”, dove il teatro del Bardo va a nozze con la tradizione romagnola più genuina, quella degli incontri e racconti in dialetto che nascevano un tempo nelle stalle, nelle lunghe notti d’inverno. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. La gente era convinta che di notte si potesse “vedere” e “sentire”. Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, proprio in un anfratto del muro di una stalla, viene ritrovato un vecchio manoscritto. È Teatro. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta e Otello. Matthias Martelli, attore, performer, giullare, autore e vincitore dei premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò, è invece atteso per venerdì 18 giugno con “Il primo miracolo di Gesù Bambino”, una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo e Franca Rame riportato in scena con la regia di Eugenio Allegri. Il Primo miracolo racconta l’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta; una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell'emigrazione, del lavoro e dell'integrazione costruita sull'inimitabile paradosso del teatro di Fo. Venerdì 9 luglio Mentre Vivevo ospita l’attrice e autrice Antonella Questa, un’artista che vive e lavora tra Francia e Italia e che porta in scena storie che l’appassionano, raccontandole con ironia e usando il corpo come fosse una seconda lingua. Dopo l’esperienza televisiva a La fattoria dei comici di Serena Dandini, ha così realizzato spettacoli sull’economia (Il rapporto Lugano), sul rapporto donna/religione (Dora Pronobis), sull’infertilità (Stasera ovulo), sulla nostra ricerca di approvazione (Svergognata), sul rapporto col tempo che passa (Vecchia sarai tu!), sulle dipendenze comportamentali (Un sacchetto d’amore) e sulla pedagogia nera (Infanzia infelice). A Mentre Vivevo presenta “Questa sono io!” che include Vecchia sarai tu e Svergognata, due testi che raccontano l’animo, il corpo e la vita delle donne in due circostanze differenti, ma reali o potenziali, con un piglio umoristico e amaro. A chiudere la rassegna di teatro venerdì 16 luglio Marina Massironi, attrice di teatro, cinema, televisione, e Nicoletta Fabbri, attrice e autrice, che curiosando in una bancarella hanno trovato il testo di Lidia Ravera “La somma di due”, e ne hanno realizzato questo adattamento teatrale che ha ricevuto anche l’approvazione della scrittrice. Interpreti del linguaggio fresco, ironico e fortemente critico proprio dell’autrice, le due attrici attraversano quel legame naturale eppure misterioso che unisce due esseri umani dalla nascita, collocandolo nella confusione esistenziale e sentimentale di un mondo sempre più segnato dalla mancanza di rapporti reali, e spingendoci inevitabilmente a indagare il nostro profondo e umano bisogno di “sorellanza”. Gli spettacoli iniziano alle ore 21 (intero 10 euro, ridotto 8 euro). Posti limitati, consigliata la prenotazione: 327 119 2652.

Mentre Vivevo si sofferma al Teatro Aperto fino al termine dell’estate con CinemArena, tre serate con lo sguardo di tre cineasti sulla famiglia: 22 agosto Mia Madre, di Nanni Moretti; 27 agosto Parasite, di Bong Joon Ho; 3 settembre Favolacce, dei Fratelli D’Innocenzo. I film sono alle ore 20.45 a ingresso libero.

