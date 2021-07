“E quindi uscimmo a rivedere le stelle” Dante protagonista di Rocca di Luna

Sarà Dante Alighieri il protagonista assoluto della 28esima edizione di Rocca di Luna. Nell’anno della commemorazione del settecentenario dalla scomparsa del Sommo Poeta, il 16, 17 e 18 luglio, l’antico borgo di Montefiore Conca si vestirà dunque di arte e spettacoli e diventerà palcoscenico di concerti, video installazioni, spettacoli teatrali, incontri, mostre, proiezioni che incanteranno il pubblico. L’imponente Rocca Malatestiana, l’Arena, le vie e piazze del borgo si animeranno di pura magia e meraviglia. Non mancheranno naturalmente ristoranti e stand enogastronomici pronti a portare in tavola i sapori dello street food e della miglior tradizione culinaria romagnola. Rocca di Luna ed. 2021 è organizzato dal Comune di Montefiore Conca, in collaborazione con Destinazione Turistica Romagna, sostenuto dal Comitato per le Celebrazioni Dantesche di Ravenna “700 Viva Dante”. Confermata la direzione artistica affidata al regista Joseph Nenci.

Il sipario si alzerà il 16 luglio, alle 21, nell'arena Raciti, con Melodie d’amore nelle valli fatate. Un secolo di musica per Francesca da Rimini e per Dante a cura di Antonio Rostagno e Enrico Meyer. Esegue: Francesca da Rimini Ensemble. L’evento fa parte di Francesca2021 Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel settimo centenario della morte del poeta. Ingresso gratuito allo spettacolo.

Sabato 17 luglio la manifestazione entrerà nel vivo e già a partire dal tardo pomeriggio e fino a sera le vie del borgo saranno invase da artisti di strada, musicisti e laboratori dedicati a grandi e piccini, che scandiranno l'attesa prima che alta nel cielo spunti la luna.

A partire dalle 20 riflettori nuovamente puntati sull'Arena Raciti, dove si susseguiranno Come Dante in vestaglia (concerto de Il Viandante), Dantè, Dante vs Averroè, (visual performance a cura del filosofo Giulio Gallo per la regia di Joseph Nenci), la presentazione ufficiale dell'edizione 2021 di Rocca di Luna, lo spettacolo di giocoleria Inferno tra effetti ottici di luci, fuoco e scintille a cura di Lacrime di Fuoco (Aska e Gessica), la proiezione dello short film Assenza Essenza di Joseph Nenci, E torni a riveder le stelle. In cammino con Dante e i poeti , tra solitudine e libertà a cura di Mariapia Gobbi e del collettivo artistico RimeNote (Pietro Conversano, Gabriele Zanchini, Andrea Atto Alessi, Giacomo Bartolucci), il concerto E quindi uscimmo a riveder le stelle della Tennisfield band.

Gran finale domenica 18 luglio di nuovo nella suggestiva cornice dell'Arena Raciti. Alle 20, in replica, Dantè, Dante vs Averroè, (visual performance a cura del filosofo Giulio Gallo per la regia di Joseph Nenci). Quindi alle 21 Voglio fare come Dante (Peroz in concerto e alla console Naro Dj da Lucca), L’armonia che temperi e discerni. Dante in Musica a cura di Davide Tura con Marco Moretti, Elisa Tremamunno, Lucia Sperandio, Maria Cristina Masi, Veronica Conti e Matteo Patrignani, il visual live show Humanitrip.

Non mancheranno gli eventi continuativi in programma nelle giornate del 17 e del 18 luglio. Tra questi, le visite guidate alla Rocca (ingresso a pagamento 7€ e bambini fino a 10 anni gratis – prenotazioni al numero 349 4449144), letture dantesche a cura dell’associazione Focara per Dante, caccia al tesoro con personaggi danteschi a cura dell’associazione Malatempora APS, e ancora mercatini dell’artigianato e dello street food locale. Programma completo disponibile su: www.roccadiluna.com/programma/edizione-2021