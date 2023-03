Un fine settimana a sostegno del Pianeta, torna "l'Ora della Terra"

Sabato 25 marzo torna "Earth Hour", l'Ora della Terra: l?evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un?ora col desiderio di mostrare, attraverso questo gesto simbolico, quanto forte possa essere l?impatto di un?azione condivisa per salvare il Pianeta.



Il WWF in Italia ha prontamente attivato la sua rete di volontari e le Oasi, che spegneranno i monumenti delle principali città e organizzeranno alcune iniziative e appuntamenti. Per l'occasione, sabato 25 e domenica 26 marzo anche il WWF di Rimini parteciperà alla mobilitazione a sostegno del Pianeta, promuovendo alcune iniziative presso l'Oasi di Cà Brigida a Verucchio.





Il programma :

Sabato 25 marzo (dalle 19:30 alle 23:30)

Earth Hour - L'Ora della Terra

15esima edizione dell?ora di buio per il Pianeta - 20:30- 21:30

H. 19:30: Apertura Oasi Ca? Brigida

(Via del Grano, 333 - Verucchio) Dalle h. 20:30 alle h. 21:30: Apericena al lume di candela

H. 21.30: escursione notturna lungo i sentieri dell? Oasi WWF Ca? Brigida



Domenica 26 marzo

H. 10:00: Conferenza Valore ecosistemico degli olivi e olivicoltura biologica - relatore: Enrico Neri

H. 11:00: Visita guidata all'oliveto interno all'Oasi Cà Brigida

H. 12:00: Chiusura della manifestazione

Pomeriggio libero in Oasi

E? gradita la prenotazione.