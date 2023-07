Si alza il sipario sul "Eco di Donna Evolution", la rassegna musicale dedicata alla musica d’autrice

Torna Eco di Donna Evolution la rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autrice e giunta alla sua quinta edizione. Ad accoglierla, da giovedì 20 a sabato 29 luglio, sarà come da tradizione la Piazzetta LaCuadra dell'Orto (via Lucio Lando, 109) a cui quest’anno si aggiunge la location del Giardino Hotel delle Nazioni.

"Essere arrivati alla quinta edizione ci inorgoglisce. Non è scontato (né facile) – dichiara Chiara Raggi, direttrice artistica Eco di Donna Evolution - founder & director Musica di Seta –. Se c’è una cosa che mi colpisce sempre di più in questo lavoro da direttrice artistica è la magia degli incontri: con le cantautrici e le autrici. La musica passa anche e soprattutto attraverso l’umanità delle persone e Eco di Donna è un crocevia di passi e di incontri. Il lavoro di mesi e mesi prende forma in un calendario di concerti e appuntamenti culturali secondo la mission che ci muove dai primi passi: creare un palcoscenico che ospiti la migliore musica d’autrice italiana, mettendo un focus su artiste e canzoni che per noi è importante conoscere e divulgare. Anche quest’anno non mancheranno le occasioni per indagare e parlare di temi importanti per me e per Musica di Seta come la “battaglia” per uguali diritti e uguali tutele all’interno del sistema musicale. Il tema dell’equità e della parità è sempre più urgente e speriamo di portare esempi positivi e concreti del lavoro che stiamo facendo, sopra e sotto il palco. Le artiste di questa edizione arrivano da ogni parte d’Italia e con le loro voci e le loro parole racconteranno la donna e la vita, dal particolare all’universale".

"Eco di Donna è un evento nato a San Giuliano Mare che fin dalla prima edizione ha portato spettacoli e concerti all’insegna della qualità – sottolinea Daniela Mazza, titolare Caffè dell’Orto e presidente associazione San Giuliano Mare –. Vogliamo essere sempre più il centro di eventi del genere. Quest’anno è particolarmente significativo per noi ospitare alcuni appuntamenti del festival nel Giardino Hotel delle Nazioni, uno spazio che abbiamo riqualificato (dopo oltre 20 anni di abbandono e degrado causati da un processo giudiziario) grazie all’impegno di volontari e del Ci.Vi.Vo San Giuliano-Deviatore Marecchia. Abbiamo sentito il desiderio di restituire alla città un luogo di incontro aperto a tutti sia di giorno sia di sera con eventi ideati per seminare sempre più cultura nel nostro meraviglioso quartiere marittimo. Questa è solo la prima tappa di un progetto che, chiunque lo desideri, potrà sostenere attraverso il crowdfunding che abbiamo lanciato".

"L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha concesso con grande piacere il patrocinio a questa iniziativa – sottolinea Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna –. Questo perché non solo la rassegna Eco di donna si avvale dell’importante compito di diffondere musica di qualità nella nostra città, ma a maggior ragione perché sostiene il lavoro delle autrici che, anche in campo artistico, è costantemente minato da molte difficoltà. La nostra città ha bisogno di esempi virtuosi come questo che ci fanno capire quanto sia importante fare rete e portare nuova vita nei quartieri. Il concetto di cultura passa anche e soprattutto attraverso gesti come questo, simbolo di grande senso civico e di rispetto per ciò che ci circonda".

"Questo quartiere assiste ogni anno alla riconquista e alla rigenerazione urbana di spazi significativi (penso alla piazzetta della Balena, al giardino Hotel delle Nazioni o al lungo fiume) ed è un aspetto fondamentale per la città – aggiunge Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini –. La rigenerazione passa attraverso la cultura. Rimini si candida a Capitale della cultura 2026 perché crediamo che la cultura possa permeare ogni aspetto della vita riminese e in questo caso un’iniziativa che declina al femminile il cantautorato italiano credo sia molto importante".

Il programma:

Giovedì 20 luglio Eco di donna Evolution parte alle ore 19:00 al Giardino Hotel delle Nazioni con la presentazione del libro “Storie di straordinaria fonia” di Foffo Bianchi in dialogo con Duccio Pasqua, Francesca Gaudenzi, modera Chiara Raggi. La vita di Foffo Bianchi, produttore discografico della RCA e ingegnere del suono, che racconta dal suo punto di vista cinquant'anni di storie musicali, con la prefazione di Renato Zero e la postfazione degli Elio e le Storie Tese. Un libro scritto dal protagonista, con Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua.

Nella medesima location, alle ore 21:30 si terrà il concerto della band bresciana tutta al femminile Viadellironia in tour per presentare il nuovo album “Il desiderio che mi frega” (Hukapan/Believe). Prodotto da Davide Civaschi (Ceseareo - EELST) il disco vede la partecipazione speciale di Edda e di Peaches, musicista e performer canadese, regina dell’elettroclash e della comunità LGBTQIA+. «“Il desiderio che mi frega” canta di come certi antichi significati morali siano nascosti nei nostri corpi, che si vorrebbero tanto liberi».

Sabato 22 luglio alle ore 21:30 nella Piazzetta LaCuadra dell’Orto sarà la volta di Eloisa Atti e Marco Bovi Acoustic Duo nel concerto "Vestito d'azzurro". Quando nel 2006 Atti e Bovi si trovarono in studio a registrare per il primo progetto comune, lavoravano assieme già da qualche anno. Il progetto era il primo album omonimo della band "Sur" e la canzone era "Vestito d'azzurro". Dopo 20 anni abbondanti di collaborazione musicale, l'affiatato duo vuole festeggiare in particolare l'aspetto creativo del percorso condiviso, in termini di arrangiamenti originali, suono caratterizzante per la particolare combinazione degli strumenti e songwriting della cantante bolognese tra Emilia-Romagna e America.

Giovedì 27 luglio l’appuntamento delle ore 19:00 al Giardino Hotel delle Nazioni sarà a cura dell’assocaizione Sarà, poi alle 21:30 si continua con il concerto di Erica Boschiero, cantautrice, autrice, chitarrista, che è stata vincitrice del Premio d'Aponte 2008, del Premio Botteghe d'Autore 2009, del Premio Lunezia-Future Stelle 2015, Premio per il Miglior Testo a Musicultura e al Premio Parodi nel 2012. Ha aperto concerti, duettato e/o collaborato con Gino Paoli, Paola Turci, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Mariella Nava, Patrizia Laquidara, Fausto Mesolella e molti altri.

Nel suo ultimo album “Respira” il respiro diventa la chiave di lettura di un’epoca che porta a galla tutte le nostre contraddizioni e le nostre tensioni più profonde. "Siamo orfani di comunità, di senso, di rapporti con la Terra. I paradigmi del passato vacillano, creando lo spazio per nuove priorità, nuove sensibilità, nuove visioni del futuro".

Chiude la rassegna sabato 29 luglio alle ore 19:00 nella Piazzetta LaCuadra dell’Orto la presentazione del libro “Femita vol.2 Le femmine rock dello stivale” di Laura Pescatori in dialogo con Laura Gramuglia e Chiara Raggi. Dopo “Femita. Femmine rock dello Stivale” pubblicato nel 2020, è arrivato il volume 2. Una seconda mappatura sul panorama musicale italiano femminile in forma narrativa. Attraverso la voce di trenta artiste si è ricostruita la loro carriera e in alcuni casi, entrando in profondità, si è provato a capire se c’è un problema di gender gap all’interno della musica e se nell’industria musicale oggi la donna viene discriminata artisticamente. Trovare il proprio posto nel mondo è possibile e la storia di ciascuna delle artiste che compongono questo libro lo dimostra

A seguire, alle ore 21:30, Silvia Conti in concerto. Cantautrice e attrice teatrale, dagli anni '90 collabora con artisti quali Le Orme, Bandabardò, Tiziano Mazzoni, Whisky Trail, Marco Cantini e intensifica la sua attività teatrale. Nel 2017 esce “A piedi nudi (psichedeliche ipnotiche nudità)” il suo primo disco da autrice e interprete. Nel 2020 esce il singolo “L'incrocio del diavolo” che avrebbe dovuto anticipare l'uscita del nuovo album rimandata, a causa della pandemia, all'autunno 2023.

Ingresso libero, è gradita la prenotazione