Ad Ecomondo il libretto interattivo che insegna ai bambini a non sprecare il cibo

Il 28 ottobre sarà presentato “Zero”, un libretto interattivo per insegnare ai bambini (ma anche ai grandi) a non sprecare il cibo e come riutilizzare gli avanzi, durante Ecomondo, la manifestazione di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale per l'economia circolare, che si svolge a RiminiFiera dal 26 al 29 ottobre.

La guida interattiva è rivolta in particolare ai giovani ma è una lettura interessante per tutte le età. Al suo interno ci sono ricette e consigli per ridurre gli sprechi, incentivando il riciclo e il riuso ma anche per imparare a fare la spesa, perché è proprio al supermercato che inizia la lotta allo spreco alimentare. “Zero” promuove la filosofia "zero-waste", insegnando a riciclare, utilizzare e riutilizzare ogni parte del cibo, compresi gli scarti. Un'esperienza divertente e coinvolgente, con la piccola Chef Susie (il personaggio principale) che grazie alla realtà aumentata interagisce con il lettore, suggerendo ricette e consigli. Per farle prendere vita basta avere uno smartphone o un tablet. Dopo aver scaricato l'app gratuita, si inquadra la copertina o le pagine e lei parlerà. Su alcune pagine, inoltre, c'è anche un QR code, che dà accesso a ulteriori informazioni e video, che possono essere condivisi via chat o social media. I disegni sono stati realizzati dall'illustratrice Silvia Amantini, le animazioni da Skylab Studios. La guida interattiva al riuso è nata da un'idea di Barbara Molinario, presidente dell'associazione per la sostenibilità ambientale Road to green 2020, in collaborazione con Gérôme Bourdezeau e Leonardo Tosoni. A presentare la guida interattiva sarà Barbara Molinario nell'ambito della Call for papers promossa da Ecomondo.

