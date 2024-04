Con "Edipomonamour", va in scena a teatro il mito greco

Prezzo non disponibile

Archiviata con successo la stagione teatrale 2023-2024 (a cura di "Approdi") al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina si guarda già al futuro.

La magia del teatro è tornata infatti in questi giorni ad abitare lo spazio di viale Paolo Guidi, dove è in corso una residenza artistica che vede impegnati i giovani attori e attrici (età compresa tra i 22 e i 28 anni) della compagnia Ex novo sotto la direzione di Pietro Conversano, attore, regista, drammaturgo e formatore.

Il lavoro vede impegnati regista e compagnia intorno a un testo fondativo della tragedia greca classica, il mito di Edipo. Lo spettacolo si intitolerà Edipomonamour (su testo di Pietro Conversano) e porterà in scena la parola mitica in una riscrittura che vuole esaltarne il valore archetipico e intramontabile, rievocando la trama del mito ma al contempo calandola in contesti attuali e contemporanei.

La residenza artistica, iniziata lunedì 15 aprile, concluderà la sua prima fase (la seconda e ultima è già prevista in autunno) martedì 23 aprile con una prova aperta al pubblico in programma (ore 21:00) al Cinema Teatro Astra, ad ingresso gratuito.

“L'idea di sviluppo del teatro Astra di Bellaria Igea Marina - spiega il direttore artistico Sergio Canneto - pone al centro la sperimentazione, l’innovazione e la crescita del contesto territoriale in cui si realizzano. L’obiettivo di Approdi è innescare un processo di rinnovamento che riguardi sia i contenuti che il contenitore. Abbiamo bisogno e necessità di stimolare il pensiero e la riflessione, di tracciare, in sostanza, la strada che conduce una comunità alla consapevolezza del teatro come agente culturale e sociale che trasforma gli spettatori in cittadini responsabili.

Lavorare su una residenza di attori giovanissimi diretti da un maestro di acclarata professionalità e sensibilità, riflettere e riscrivere un testo antico, ridare valore e potere alla parola, è per noi dare un'indicazione di direzione per un viaggio che va dal recupero dell' “antico” ad un divenire imminente”.

Pietro Conversano, che ha iniziato la propria carriera negli anni Ottanta e Novanta al fianco di un grande maestro della scena italiana quale Orazio Costa, con il quale si era formato in gioventù all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, si è distinto negli anni nel ruolo di insegnante oltre che di attore e regista. Nel recente passato ha svolto attività teatrale per San Patrignano, dove ha fondato e diretto una Compagnia della comunità di recupero. È stato docente di Recitazione e mimica all’Accademia del Teatro Stabile di Napoli e ha diretto per alcuni anni il laboratorio permanente di studio della lingua dantesca a Monaco Montecarlo, Comitato estero della Società Dante Alighieri.

Creata e formata da giovani neolaureati all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, "Ex Novo" è una nuova compagnia che si prefigge di lavorare sullo studio e la ricerca teatrale a partire dal teatro classico.