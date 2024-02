Proseguono gli appuntamenti con la rassegna dedicata alle relazioni tra genitori e figli

Proseguono le serate di approfondimento psico-pedagogiche dedicate a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini da 4 a 10 anni, all'interno della rassegna che prende il nome di "Educare Verbo Plurale", a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini.

Il prossimo appuntamento è martedì 13 febbraio presso i locali della Scuola Media Fermi (via Morri, 4 - ore 20:45 con: "Basta non ne posso più - Rimanere calmi e centrati di fronte alle opposizioni ed ai capricci dei bambini e delle bambine".

Ad aiutarci nell’approfondire il tema la dottoressa Erica Lanzoni, Psicologa, Mediatrice Familiare che sarà a disposizione per le domande del pubblico.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, non occorre prenotazione.

La quotidianità accanto a bambini e bambine può essere molto impegnativa e, a seconda dell’età dei bambini e delle varie situazioni familiari e relazionali, i motivi che fanno sentire sotto pressione i genitori possono moltiplicarsi. Crescere i figli non è semplice: alle paure e alle responsabilità che il ruolo educativo porta con sé nuova, si aggiungono anche le preoccupazioni e i problemi personali.

Si può arrivare a credere di non farcela più e di non riuscire a trovare le energie o la pazienza necessarie o di non districarsi nella gestione pratica o emotiva dei figli. Fermarsi e lavorare per prevenire.

Proprio per darsi occasioni di fermarsi a riflettere e strumenti per prevenire, nonché strategie di gestione della frustrazione, prosegue il percorso mensile di approfondimento psico-pedagogico a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini dedicato ai genitori di bambine e bambini da 4 a 10 anni e dei professionisti che lavorano in ambito educativo sempre con questa fascia d’età.