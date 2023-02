Con Elio e Teho Teardo, va in scena il Paradiso di Dante

La stagione del Teatro della Regina prosegue mercoledì 15 febbraio (ore 21:00) con due tra i nomi più eclettici e apprezzati del panorama nazionale e non solo come Elio Germano e Teho Teardo che portano in scena Paradiso XXXIII, uno spettacolo in cui i due artisti sono voce e musica per dire la bellezza e avvicinarsi al mistero, l'immenso, l'indicibile ricercato da Dante nei versi del XXXIII canto del Paradiso. “Uno spettacolo divulgativo senza che niente sia spiegato”: Dante Alighieri in questo canto si trova nell'impaccio dell'essere umano che prova a descrivere l'irraccontabile. Questo scarto rispetto alla “somma meraviglia” prenderà forma creando un’esperienza unica, quasi fisica per lo spettatore al cospetto dell’immensità.

Dal suono avvincente ed “etterno” germoglia la musica inaudita e imprevedibile del compositore d'avanguardia Teho Teardo e scaturisce la regia visionaria e impalpabile di Simone Ferrari e Lulu Helbaek, registi fra l’altro degli spettacoli del Cirque du Soleil e poeti dello sguardo.

Grazie alla loro esperienza multidisciplinare accadrà qualcosa di magico e meraviglioso, che trascende qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

La prossima data in programma, venerdì 24 febbraio, segna il primo appuntamento con la comicità con Cose che non avremmo sperato di potervi dire dove Guido Catalano e Roberto Mercadini si muovono tra memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e toni di ineccepibile sobrietà.