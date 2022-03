Elisa fa tappa in Romagna con “Back to the future Live Tour”

Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live portando un messaggio per l'ambiente. Un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all'Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta. Il suo tour “Back to the Future Live Tour”, dedicato interamente al tema green partirà a maggio da Verona per arrivare il 15 luglio all’Arena della Regina di Cattolica e poi proseguire per toccare tutte le 30 location del tour che avranno particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale. E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.Elisa è, quindi, la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio di #FlipTheScript: trasformare l'apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell'unione. Solo così l'impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni. Le prevendite per “Back to the Future Live Tour” si aprono per il fanclub mercoledì 30 marzo alle ore 16.00, per tutti giovedì 31 marzo alle ore 17.00. Info biglietti friendsandpartners.it. Info biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it