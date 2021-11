Elliott Erwitt e Steve McCurry in mostra a Villa Mussolini

I nuovi spazi espositivi creati a Villa Mussolini danno il via a Riccione alle grandi mostre. Durante la stagione natalizia aprirà al pubblico un importante evento espositivo dedicato alla grande fotografia con Elliott Erwitt family, mostra che aprirà i battenti il 19 dicembre 2021 e vi rimmarrà fino al 3 aprile 2022, a cui seguirà, nel mese di aprile, Steve McCurry Icons in cui sarà esposta una selezione delle immagini più famose del grande fotografo. Un binomio eccezionale, Elliott Erwitt e Steve McCurry, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Civita Mostre e Musei, Maggioli Cultura e dell’agenzia SudEst57. I due grandi eventi sono stati presentati agli operatori economici dal sindaco Renata Tosi, Alberto Rossetti, Presidente Civita Mostre e Musei S.p.A, Stefano Caldari assessore Turismo Cultura Eventi e Mauro Villa, Direttore Maggioli Cultura. Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale di Riccione intende arricchire e qualificare l’offerta culturale della città ma anche l’offerta turistica, non più limitata alla sola stagione estiva ma estesa a tutto l’anno. Con i lavori messi in campo a Villa Mussolini viene peraltro creato un nuovo spazio espositivo attrezzato con nuova ricollocazione dei locali di accoglienza per visitatori, biglietteria e bookshop. Un sistema di pannellature mobili alle pareti e un nuovo impianto illuminotecnico, dal piano terra ai due piani superiori, consentirà una sistemazione espositiva adeguata dal punto di vista tecnico e della giusta illuminazione per ospitare adeguatamente gli scatti di alcuni dei maggiori fotografi a livello mondiale. Per favorire e agevolare i turisti anche stranieri, tutti i testi in mostra, le audioguide e le visite guidate alle due mostre di Erwitt e McCurry a Villa Mussolini saranno disponibili in italiano e in inglese, così come il sito internet dedicato, sempre bilingue, dove trovare tutte le informazioni per prenotare la visita, le attività didattiche, ed i servizi di mostra.

Elliott Erwitt. Family è un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. Questo tema universale, che riguarda l’umanità, è interpretato con il suo stile unico, potente e leggero, romantico o gentilmente ironico, cifra che ha reso questo artista uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre. La mostra è composta da 58 fotografie in bianco e nero selezionate personalmente dall’autore insieme alla curatrice Biba Giachetti e include, tra le numerose immagini iconiche apparse su celebri riviste di moda e costume, anche scatti inediti mai stampati prima. Grandi protagonisti delle sue foto sono inoltre i cani, membri a tutti gli effetti del nucleo famigliare, che Erwitt fotografa accanto ai loro padroni.

Per la mostra di Elliot Erwitt è prevista una apertura dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Durante le festività sono previsti due giorni di chiusura, il 25 dicembre e l’1 gennaio 2022, due giorni con apertura parziale il 24 e il 31 dicembre e un orario continuato negli altri giorni, incluso il lunedì.

Obbligo di Green Pass.

Orari: Dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Lunedì chiuso. Durante le festività saranno in vigore i seguenti orari: 24 dicembre aperto dalle 9,30 alle 13. 25 dicembre chiuso. 26, 27, 28, 29, 30 dicembre aperto dalle 9,30 alle 19. 31 dicembre aperto dalle 9,30 alle 13. 1° gennaio aperto dalle 14,30 alle 19. 2,3,4,5,6 gennaio aperto dalle 9,30 alle 19

Biglietti: Audioguida inclusa nel biglietto di ingresso: Intero € 12,00. Ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni appositamente attivate. Ridotto speciale € 5,00 per scuole e giovani fino a 18 anni. Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili. Diritto di prenotazione: € 1,00 a persona.