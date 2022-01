Elliott Erwitt Family, agevolazioni agli studenti universitari per l’ingresso in mostra

La mostra Elliott Erwitt Family stringe un filo diretto con le Università italiane. Da venerdì 28 gennaio sarà possibile per gli studenti universitari visitare la mostra del grande fotografo americano con biglietto a prezzo dimezzato. Grazie ai rapporti e alle attività di comunicazione strette con gli atenei, a partire da quelli emiliano romagnoli, ogni venerdì l’ingresso alla mostra dalle ore 14,30 sarà ridotto da 10 a 5 euro per tutti gli studenti universitari muniti di tesserino. Un utile collegamento che consentirà ai ragazzi impegnati nella propria attività didattica di raggiungere la Perla Verde dove poter vivere l’esperienza di una visita alla mostra fotografica aperta a Villa Mussolini fino al 3 aprile. Un’ iniziativa che fa seguito al progetto Riccione in treno proposto anche quest’anno durante il lungo periodo del Riccione Christmas Star e che ha visto agevolazioni per l’accesso alla mostra rivolte ai turisti giunti in città in treno con pernottamento di tre notti in hotel.

La rassegna, curata da Biba Giacchetti, è promossa dal Comune di Riccione, e organizzata e prodotta da Civita Mostre e Musei e Maggioli Cultura in collaborazione con SudEst57 raccoglie circa sessanta dei suoi scatti più famosi, in grado di offrire al visitatore una panoramica sulla storia e il costume del Novecento, attraverso la tipica ironia di Erwitt, pervasa da una vena surreale e romantica, alternando immagini ironiche a spaccati sociali, matrimoni nudisti, famiglie allargate o molto singolari, metafore e finali “aperti”, come la famosissima fotografia del matrimonio di Bratsk.

Orari mostra: dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Lunedì chiuso



Biglietti: Audioguida inclusa nel biglietto di ingresso

Intero € 10,00. Ridotto € 8,50 per gruppi di almeno 12 visitatori e titolari di convenzioni appositamente attivate

Ridotto speciale € 5,00 per scuole e giovani fino a 18 anni

Ridottissimo € 5,00 ogni venerdì dalle 14,30 per gli studenti universitari muniti di tesserino



Gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe e accompagnatore di disabili?