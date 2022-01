Emma Dante porta in scena “Misericordia”

Sabato 22 e domenica 23 gennaio, ore 21, al Teatro Galli Emma Dante mette in scena Misericordia, Una favola contemporanea sulla fragilità delle donne e la loro disperata solitudine. Ma non solo: ci sono l’amore, le implicazioni della maternità, la miseria, la disabilità, la forza delle relazioni solidali che nascono da un vissuto di sofferenza nell’affresco che Emma Dante mette in scena in “Misericordia”, ultimo lavoro teatrale della regista siciliana. Emma Dante attinge dai colori e dalla poesia della sua terra per raccontare una realtà di marginalità e degrado. Sul palcoscenico Italia Carroccio, Manuela Lo Sicco, Leonarda Saffi, Simone Zambelli danno voce e volto a Anna, Nuzza e Bettina, tre prostitute e ad Arturo, un ragazzo menomato. Vivono in un monolocale lercio e miserevole. Durante il giorno le donne lavorano a maglia e confezionano sciallette, al tramonto, sulla soglia di casa, offrono ai passanti i loro corpi cadenti.

Nata a Palermo nel 1967, Emma Dante esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia nella quale non manca una punta di umorismo. Drammaturga e regista si è diplomata a Roma nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nel 1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio Scenario 2001 per il progetto “mPalermu” e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Nel 2003 vince il premio Ubu con lo spettacolo “Carnezzeria” come migliore novità italiana, mentre nel 2005 si aggiudica il premio Golden Graal come migliore regista per lo spettacolo “Medea”. Tra gli altri spettacoli che ha diretto si ricorda Cani di bancata (2007), Operetta burlesca (2014), Odissea a/r (2016), Bestie di scena (2017). Molto apprezzata come interprete in dialetto siciliano e in italiano, nel 2009 ha aperto la stagione del Teatro alla Scala con la Carmen di Bizet. Tra i lavori teatrali più recenti, oltre a Misericordia, si segnala Pupo di zucchero. La festa dei morti. All’attività teatrale ha affiancato quella di scrittrice, pubblicando diversi romanzi per adulti e per bambini. Biglietti da 25 a 10 euro.