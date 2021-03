"End To End", il nuovo spettacolo di quotidianacom al Lavatoio

L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino insieme a Santarcangelo dei Teatri ospitano in residenza creativa al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo di Romagna dall’8 al 21 marzo la compagnia quotidianacom per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo “End-To-End. Una necessaria struggente straziante illusione di intimità”. Alla prima fase del progetto in residenza lavorano Roberto Scappin, Fortunato Stramandinoli e Paola Vannoni. End-To-End è una staffetta filosofica svogliata e dissacrante, dialoghi a distanza tra solitudini, disorientamenti, poetiche disillusioni e ironiche frustrazioni, in questi tempi distorti e anomali che, paradossalmente, ci mettono in comunicazione soprattutto con noi stessi. Ma è anche una staffetta dell’umano con lo strumento tecnologico, e sulla capacità di quest’ultimo di contenere e digerire una debordante carica emotiva senza esserne a sua volta coinvolto in un delirante cortocircuito di ruoli. In scena il video riproduce lo strumento che via via si smaterializza e amplifica la dimensione immaginaria; i corpi sono apparizioni, proiezioni di velleità inquiete che si dibattono in un “non essere”, corpi che incarnano e si sovrappongono ai dialoghi, in un intreccio di recalcitranti confessioni, abbandoni e negazioni.

End-To-End è il tentativo di far “brillare”, come una mina inesplosa, la parte più nomade e indisciplinata del pensiero. Con lo sguardo sempre vigile sull’opzione “cancella messaggio”. Produzione quotidianacom; coproduzione Kronoteatro; con la collaborazione di L'arboreto - Teatro Dimora, Santarcangelo dei Teatri, Centro Sociale Poggio Torriana; con il sostegno di Regione Emilia-Romagna