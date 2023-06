Il divertimento è pronto a salpare con "Energy Boat", tra aperitivi itineranti e dj set

Sabato 1 luglio è pronta a salpare da Bellaria Igea Marina la motonave più cool e divertente dell’estate, quest’anno nominata secondo il claim 2023: Energy Boat. L’evento a bordo della nave gialla di Bellaria-Igea Marina, tra i più attesi dell’estate bellariese, è organizzato da Fondazione Verdeblu e ripropone i suoi famosi aperitivi itineranti con dj set.

Tutti i sabati pomeriggio, dal 1 luglio al 26 agosto, l’intera costa bellariese ballerà come una grande discoteca galleggiante capace di animare, otre ai partecipanti a bordo, anche chi dalla riva si accosterà ai pontili di attracco dell’Energy Boat per ballare a ritmo delle musiche tormentone.

I dj residence di quest’anno saranno gli Space Invaders e tornerà ad animare i sabati pomeriggio dell’Energy Boat anche il corpo di ballo con Miss Violet Queen, Ludmilla e Daniel.



L’imbarco presso il porto canale (lato Bellaria, via Rubicone) è previsto per le ore 15.30; la motonave poi costeggerà la spiaggia di Bellaria Igea Marina facendo tappa al pontile di Igea Marina, Cagnona e Bellaria centro. Per info e biglietti si può contattare Fondazione Verdeblu a: eventi@fondazioneverdeblu.org – 0541346808.



«Considerando il riscontro mediatico del 2022 e le continue richieste da parte dei media nazionali in merito all’Energy Boat, consigliamo di prenotare la propria partecipazione: la motonave infatti imbarcherà un massimo di 200 persone per rendere più godibile l’evento.» – Spiega il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi sottolineando l’importanza a livello promozionale che l’evento ha dato alla città «Anche questa settimana l’Energy Boat è stata protagonista in un settimanale nazionale realizzando così una bella promozione per Bellaria Igea Marina.»