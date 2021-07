Enrico Franceschini presenta a Cattolica " Ferragosto" il suo l'ultimo romanzo noir

Continuano gli appuntamenti a Cattolica per celebrare i 750 compleanni della città con Enrico Franceschini che presenta il suo l'ultimo romanzo noir dal titolo Ferragosto. L’appuntamento è per giovedì 22 luglio alle ore 21 all'Altamarea Beach Village, in Viale del Turismo 9.

Una novità la collaborazione tra la Società editrice il Mulino e il Comune di Cattolica che comprende all'interno del ricco calendario di incontri di Cattolica 1271/2021 nomi importanti della saggistica e della letteratura contemporanea. Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da scoppiare: è quasi Ferragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani una moglie sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per raggiungere l’amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il via vai di ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato in posa oscena. A investigare è Andrea Muratori detto Mura, giornalista in pensione e detective dilettante per vincere la noia, che a sessant’anni suonati si è ritirato in un capanno con il principale obiettivo di pescare, giocare a basket e ripetere vecchie storielle insieme ai “tre moschettieri”, i suoi ex compagni di scuola. Ma dietro a quelli che sembrano una banale questione di corna e un delitto a sfondo pornografico affiora un segreto che risale alla fine del fascismo: la scomparsa del tesoro che Mussolini portava con sé prima di essere catturato e giustiziato dai partigiani. Fra scaltre ballerine della Martinica, trans brasiliane dal cuore dolce, nostalgici del ventennio e sbronze di rhum (e olio di ricino), Mura si ritrova coinvolto in una corsa senza tregua per trovare la soluzione del duplice intrigo e, forse, lo scoop che potrebbe riportarlo in prima pagina. Tra commedia gialla e fantasmi del passato, Enrico Franceschini torna con una nuova avventura del Grande Lebowski romagnolo: un’indagine su un misterioso episodio della nostra storia, un viaggio erotico e dissacrante attraverso il mito nazionalpopolare dell’estate italiana. Enrico Franceschini, giornalista e scrittore, ha girato il mondo come corrispondente estero di «la Repubblica», pur mantenendo uno stretto legame con una località balneare della Riviera romagnola. È autore di saggi e romanzi, tra cui L’uomo della Città Vecchia (Feltrinelli, 2017), Vinca il peggiore (66thand2nd, 2017) e La fine dell’impero (Baldini+Castoldi, 2021). Per Nero Rizzoli ha pubblicato Bassa marea (2019). Per ulteriori informazioni: https://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/?





