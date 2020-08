Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella sul palco per il festival "Crossroads"

Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella insieme per la prima volta in assoluto in forma di trio: nel panorama dei festival jazz estivi è un evento che si staglia isolato per la sua importanza. A portarli assieme all’Arena Lido della Darsena di Rimini, martedì 25 agosto, è il festival Crossroads. Il concerto si svolgerà con un doppio set (il primo con inizio alle ore 20:30, il secondo alle ore 22:30). Il concerto è realizzato in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Rimini.

Mettendo Enrico Rava, Stefano Bollani e Gianluca Petrella uno a fianco all’altro si crea una specie di podio olimpico del jazz italiano, eppure il loro concerto a Rimini è una prima assoluta: una produzione originale che li porta per la prima volta a suonare assieme in trio. L’affiatamento è comunque garantito: Rava è stato praticamente il talent scout sia di Bollani che di Petrella e li ha convocati in varie sue formazioni. E anche in questa occasione si pone come capofila, per quanto il trio sia paritetico. È stato infatti Rava a ideare questo progetto nel quale in un solo colpo si trovano riuniti sullo stesso palco i più estrosi e creativi solisti del nostro jazz (forti peraltro anche di una rinomata comunicativa col pubblico) e il grande decano della musica improvvisata nazionale.

Biglietti: settori blu, rosso, rosa, verde euro 30; settore arancione (in vendita solo presso il Teatro Galli) euro 25.