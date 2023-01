Visite guidate, mercati e presepe vivente: tutti gli eventi della città per il weekend dell’Epifania

Un fine settimana ricco di iniziative quello dell’Epifania a Santarcangelo, con visite guidate, mercati, il presepe vivente della parrocchia di San Michele Arcangelo e altre iniziative nell’ambito di “LòMM. Natale e Capodanno a Santarcangelo”.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio al Musas sono in programma le visite guidate alla mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”.

Tra le iniziative legate all’esposizione, venerdì 6 gennaio, sempre alle ore 16 si svolgerà anche l’attività per bambini da 7 a 10 anni “Una calza di carta! La più vecchia storia della Befana”, con visita alla mostra, racconti “antichi” sulla Befana e sulla calza, per finire con la realizzazione di una calza di carta… ricca di dolcezze (richiesta la prenotazione).

Nel giorno dell’Epifania – oltre al mercato settimanale del venerdì che si svolgerà regolarmente dalle 8 alle 13 in piazza Ganganelli, Marini e nelle vie del centro – alle ore 15:00 presso i Pratini di via Ruggeri (di fronte al Lavatoio) è in programma il tradizionale presepe vivente a cura della parrocchia di San Michele Arcangelo.

Domenica 8 gennaio, invece, dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli si rinnova l’appuntamento con il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage “La casa del tempo”, mentre la Pro Loco torna a proporre le visite guidate alla Rocca malatestiana.

Sempre domenica 8 gennaio, alle ore 18 è in programma la seconda visita guidata alla mostra “Era una notte buia e luminosa” di Fabrizio Corneli: partenza dal porticato del Municipio, per poi proseguire in piazza Marconi, via dei Nobili, alle grotte comunali e presso il giardino del Musas, per una durata di circa un’ora e mezza: non è necessaria la prenotazione.

Organizzate da FoCuS e Pro Loco in collaborazione con Città Viva, la visita guidata consentirà un approfondimento sulle nove installazioni realizzate dall’artista nel centro di Santarcangelo, per apprezzarne pienamente la magia e le suggestioni. Nell’itinerario saranno comprese anche due tappe speciali: la parete di poesia dialettale dello Sferisterio – con i versi di “La nèiva” di Nino Pedretti e “Nadèl” di Raffaello Baldini – e il “Pino di Natale” dedicato al pittore Pino Boschetti da Eron e Manolo Benvenuti. Arrivati alla conclusione della visita, al Combarbio sarà possibile gustare un bicchiere di vin brulè offerto dalle attività del centro storico in collaborazione con Città Viva. A fare da guida alla visita di domenica 8 gennaio e alle successive – 15 e 22 gennaio – sarà il poeta e scrittore Stefano Stargiotti.

Al Supercinema, infine, fino a mercoledì 11 gennaio sono in programma i film “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (tutti i giorni alle 21:15, domenica anche alle 18:30) e “Close” di Lukas Dhont (tutti i giorni alle 21, domenica anche alle 19), mentre sarà proiettato solo l’8 gennaio alle ore 16:30 “Yakari. Un viaggio spettacolare” di Xavier Giacometti e Toby Genkel.