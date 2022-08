Escursioni e visite guidate: un ricco programma di camminate nel territorio

Nella settimana dall'1 al 7 agosto 2022, Cristian Savioli (guida turistica e guida ambientale escursionistica), propone alcuni itinerari nella città di Rimini e dintorni.

Ecco qualche idea:

Lunedi 1/8

Visita Guidata: il Borgo San Giuliano

La magica atmosfera serale nel borgo più caratteristico della città di

Rimini, tra murales e racconti di tempi ormai lontani.

Ritrovo ore 21:00 presso l'edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio

Costo 12€



Mercoledi 3/8

Escursione notturna: da Saiano a Montebello

Percorso ad anello per un classico dell'escursionismo nel riminese, accompagnati da racconti inquietanti e misteriosi. A Montebello sosta dissetante e per ricaricare gli zuccheri consumati durante la salita con un salutare 'porcospino'.

Ritrovo ore 20,30 presso parcheggio vicino al Forno di Ponte Marecchia in via Palazzo, 3 a Poggio Torriana.

Costo 12€

Dislivello: 200 metri circa

Raccomandate scarpe da escursionismo e torcia a batterie



Giovedi 4/8

Visita Guidata: Rimini e il Mare

Una passeggiata alla scoperta della storia dei bagni di mare e delle tradizioni marinare passando per il Faro, il Grand Hotel, il porto canale, gli interventi per il nuovo Parco del Mare.

Ritrovo ore 21:00 di fronte al Faro.

Costo 12€



Venerdì 5/8

Visita guidata: Ravenna, Mosaici di notte

Passeggiata serale nella città d'arte per antonomasia in Romagna, famosa nel mondo per i mosaici patrimonio Unesco. Piazza del Popolo, i luoghi danteschi, i racconti dalla città tre volte capitale con personaggi che hanno scolpito nella storia le

proprie gesta: Galla Placidia, Teodorico, Giustiniano. Per arrivare ai Da Polenta ed ai Veneziani.

Dalle 21:00 visita alla Basilica di San Vitale ed al Mausoleo di Galla Placidia.

Costo visita guidata: 12€ a persona

Biglietto di ingresso a Basilica e Mausoleo: 12,50€

Ritrovo ore 20,30 in Piazzale Aldo Moro (stazione bus) a Ravenna



Sabato 6/8

Visita guidata: Anarchici a Rimini

In occasione del 150° anniversario della Conferenza di Rimini, primo congresso dell'Internazionale italiana, momento ufficiale di costituzione del movimento anarchico, una passeggiata nei luoghi che hanno visto la presenza di rivoluzionari (riminesi e non) che per decenni hanno popolato gli incubi dei potenti di turno.

Tra gli altri: Amilcare Cipriani, Domenico Francolini, Errico Malatesta (no, non c'entra nulla con i nostri Malatesta!), Pio Turroni, Gaetano Bresci e tanti altri.

Passeggiata gratuita

Ritrovo ore 21:00 presso l'edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio



Domenica 7/8

Escursione: (Quasi) Alba a Verucchio

Partendo dal convento francescano di S.Croce, nel cui chiostro al ritorno ammireremo il secolare cipresso piantato dal santo, affronteremo insieme una tranquilla passeggiata nella campagna verucchiese alla scoperta della stupefacente storia antica e recente di questi luoghi.

In piazza Malatesta ci sarà tempo per la colazione.

Costo 12€

Dislivello: 200 metri circa

Ritrovo ore 6:30 presso il parcheggio del Convento Francescano di S.Croce a Villa Verucchio.

Raccomandate scarpe d escursionismo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sabato 6/8

Visita guidata: Anarchici a Rimini

In occasione del 150° anniversario della Conferenza di Rimini, primo congresso dell'Internazionale italiana, momento ufficiale di costituzione del movimento anarchico, una passeggiata nei luoghi che hanno visto la presenza di rivoluzionari (riminesi e non) che per decenni hanno popolato gli incubi dei potenti di turno.

Tra gli altri: Amilcare Cipriani, Domenico Francolini, Errico Malatesta (no, non c'entra nulla con i nostri Malatesta!), Pio Turroni, Gaetano Bresci e tanti altri.

Passeggiata gratuita

Ritrovo ore 21:00 presso l'edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio



Domenica 7/8

Escursione: (Quasi) Alba a Verucchio

Partendo dal convento francescano di S.Croce, nel cui chiostro al ritorno ammireremo il secolare cipresso piantato dal santo, affronteremo insieme una tranquilla passeggiata nella campagna verucchiese alla scoperta della stupefacente storia antica e recente di questi luoghi.

In piazza Malatesta ci sarà tempo per la colazione.

Costo 12€

Dislivello: 200 metri circa

Ritrovo ore 6:30 presso il parcheggio del Convento Francescano di S.Croce a Villa Verucchio.

Raccomandate scarpe d escursionismo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA