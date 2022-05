Escursione alla scoperta del giardino pietrificato di Tonino Guerra e i suoi 7 tappeti di ceramica

Domenica 22 maggio 2022 si svolgerà un’escursione di 13 km circa da Molino di Bascio a Miratoio passando dalla Torre di Bascio.?Un'escursione che, partendo dal luogo di uno dei più antichi?mulini della Valmarecchia, ci aiuterà a scoprire il giardino?pietrificato del poeta ed i suoi 7 tappeti di ceramica?all'ombra della medievale torre di Bascio per arrivare al Borgo di Miratoio con le sue cave, grotte e cavità ricche di storie da raccontare. Per non parlare dei panorami in attesa di essere ammirati. Pranzo al sacco. Raccomandate scarpe da escursionismo, berretto ed abbigliamento comodo. Ritrovo ore 9,30 a Novafeltria alla Pasticceria Valmarecchia in Via Marecchia 15/17. L’escursione termina a metà pomeriggio. Costo escursione: 10 euro. Dislivello: 400 metri circa. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per info e prenotazioni:?Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionistica - Guida Turistica, cell.333-4844496?cristiansavioli@protonmail.com