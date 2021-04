Sul sentiero di Tonino Guerra, escursione per famiglie

Domenica 2 maggio, con ritrovo alle 9.30 in piazza Montefeltro a Pennabilli, si svolgerà un’escursione dal titolo “Sul sentiero di Tonino Guerra”, ideale per bambini e famiglie alla scoperta del sentiero di Tonino Guerra e del borgo di Pennabilli Sarà una domenica alla scoperta dei mille (e forse più) angoli e segni lasciati sul territorio da Tonino Guerra. Guadi, cascatelle, ruscelli, piccoli borghi dimenticati, fontane, chiesette di campagna punteggeranno la passeggiata. Infine a Pennabilli i tanti frutti della creatività e dell'immaginazione di Tonino Guerra. Un giro alla scoperta del piccolo Tibet della Valmarecchia. Pranzo al sacco. Costi: dai 14 anni 10 euro. Dai 5 ai 13 anni 5 euro Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli Cell. 333-4844496. Email: cristiansavioli@protonmail.com