Quattro camminate alla scoperta dei sentieri e delle bellezze dell'entroterra

Appuntamento all'aria aperta, in compagnia di amici e familiari, immersi nella bellezza della Valconca.con le bellezze del territorio, alla scoperta della rete sentieristica della Valle del Conca (in provincia di Rimini). Per gli amanti della natura e del trekking, lunedì 1 maggio tutti in marcia con la seconda edizione di "Per

Sentieri in Valconca".

L'evento prevede quattro camminate guidate da professionisti qualificati che si sviluppano tra i boschi e i fiumi di Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Gemmano e Montescudo-Monte Colombo.

Dopo il pranzo al sacco all'ombra del Castello di Montefiore Conca, i partecipanti avranno l'opportunità di

partecipare ad attività e laboratori per tutte le età, come la mostra artistica presso malatempoLAB, la dimostrazione di cani da soccorso con il Nucleo Cinofili Soccorso, la visita guidata della Rocca, il laboratorio con la natura dell’ASD La

collina delle cannigge, il tiro con l’arco insieme alla ASD Arcieri Apollo Artemide Valconca e molto altro ancora.



La “Camminata Uno” di Montefiore, dedicata alle famiglie, sarà gestita da Malatempora APS in compagnia del Collettivo Malafeltro che con Veronica come guida percorrerà una distanza di 4 km.



La “Camminata Due” da Monte Colombo con la guida di Gianluca Corbelli ed il supporto della Pro Loco Montescudo e

Atletic Team Taverna, avrà una lunghezza totale di 11,4 km. La “Camminata Tre” partirà da Gemmano con la guida di Chiara Berton e il supporto della Pro Loco Gemmano e ASD Spartani, per una lunghezza totale di 10,6 km.

La “Camminata Quattro”, infine, partirà da Morciano con la guida di Samuela Pandolfini e il supporto di Malatempora APS e del Gruppo di Manutenzione Sentieri di Montefiore Conca, per una lunghezza totale di 17,5 km.

Il programma di "Per Sentieri in Valconca" è gratuito per tutti i partecipanti ed è stato reso possibile grazie alla

concessione di contributi della Provincia di Rimini, del Programma attuativo 2022 del Piano di Zona per la Salute e il

Benessere Sociale del Distretto di Riccione 2018-2020 e da AiCS Rimini con il patrocinio del GAL Valli Marecchia e

Conca e dei comuni di Morciano di Romagna, Montescudo-Monte Colombo, Gemmano e Montefiore Conca.