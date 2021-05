Camminando tra i luoghi dei Malatesta

Domenica 16 Maggio si svolgerà un'escursione affascinante che farà toccare i luoghi della parte finale della Valmarecchia: Torriana, Saiano, Verucchio. Le storie dei Malatesta che in questi luoghi hanno visto il sorgere della loro dinastia. Le citazioni dantesche, al caldo dell'Inferno.In un piccolo lembo di terra sono condensate le caratteristiche magiche di un'intera vallata: le torri di avvistamento, le rocche con i loro signori, i conventi, le pievi, una ricca campagna ed infine, lui, il fiume che con il suo lento scorrere ha condotto al mare successi e tragedie per migliaia di anni: il Marecchia. Pranzo al sacco. Raccomandate scarpe da escursionismo ed abbigliamento comodo. Ritrovo ore 9,00 a Torriana al parcheggio di Piazza D. Celli in via Castello. Ritorno nel tardo pomeriggio. Costo escursione: 12 euro. Lunghezza percorso: 16 km circa. Dislivello: 500 metri circa. Per info e prenotazioni: Cristian Savioli, Guida Ambientale escursionistica, Guida Turistica Cell.333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com