Tre escursioni lungo Covignano, il Marano e il fiume Lamone

Venerdì 21 maggio è in programma una bella passeggiata tra San Lorenzo in Monte e Covignano nel tardo pomeriggio, tramonto, primissima serata e chissà che, tra racconti e letture, non sbuchi fuori qualche lucciola almeno nel corso dell'ultima parte del percorso. Ritrovo ore 18,30 presso il parcheggio all'inizio di Via Carpi poco prima del cimitero di San Lorenzo in Monte. Costo: 10 euro.

Sabato 22 maggio si ripete la passeggiata ma questa volta selvatica e movimentata lungo il corso del torrente Marano con guadi e passaggi veramente interessanti senza contare la luce del tardo pomeriggio - tramonto. Dal parcheggio presso l'Area attrezzata del Parco fino a Vallecchio, chissà che sulla via del ritorno, si riesca salutare qualche lucciola. Ritrovo ore 18,30 presso il parcheggio in Via Parco del Marano 141 a Vecciano (RN) Costo: 10 euro.

Domenica 23 maggio si andrà alla ricerca dei luoghi che hanno visto il passaggio e le gesta di Stefano Pelloni, conosciuto come il Passatore, forse il più famoso e famigerato brigante del XIX secolo. Un percorso che avrà nel Fiume Lamone e nei suoi dintorni i protagonisti: la casa natale, la campagna dove ha trovato la morte, il punto dove le persone venivano fatte passare (passatore nel senso di traghettatore) da una sponda all'altra, il centro storico di Russi coi tanti punti legati al brigante, palazzo San Giacomo, un'incredibile 'reggia' nel cuore della Romagna. Pranzo al sacco. Raccomandate scarpe da escursionismo, berretto ed abbigliamento comodo. Ritrovo ore 8,30 al parcheggio in Viale della Costituzione a 200 metri dal casello autostradale di Forlì. Ritorno nel tardo pomeriggio Costo escursione: 12 euro Lunghezza percorso: 18 km circa Dislivello: 3 metri è pianeggiante.

Per info e prenotazioni: Cristian Savioli Cell.333-4844496 cristiansavioli@protonmail.com Escursioni effettuate nel rispetto della normativa anticovid.