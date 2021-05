Escursioni tra le storiche signorie dei Montefeltro e dei Malatesta

Un percorso di 11,5 km alla scoperta dell' Oasi faunistica di Torriana e Montebello, antica linea di confine tra le storiche signorie dei Montefeltro e dei Malatesta. Un’escursione ad anello che si svolgerà il 2 giugno 2021. Si parte poco distante da Ponte Verucchio, per poi risalire un piccolo tratto di fiume Marecchia, fino all'eremo di Saiano, un angolo di Valmarecchia fatto di morbide colline e speroni di roccia, che alimenta ancora oggi leggende e credenze popolari, lungo questo percorso passeremo accanto al Santuario della Madonna di Saiano ed è prevista la visita di Montebello, borgo di origine romana, che ci riporta alla mente il periodo medievale, epoca che più di tutti ha caratterizzato l’abitato per come ora ci appare, poi passeremo dal suggestivo territorio della Valmarecchia al crinale sovrasta la valle dell’ Uso, qui potremo godere un meraviglioso panorama che va da Sogliano, San Giovanni in Galilea a Torriana con in lontananza il mare per poi tornare lungo la via dei Gessi da dove siamo partiti.

Programma della giornata:

-ore 9.00 ritrovo al forno di Ponte Verucchio e check-in

-ore 12.30 circa pranzo al sacco

-ore 16.30/45 rientro previsto

Abbigliamento consigliato:

- Scarpe con un buon fondo scolpito, meglio se scarponcino da trekking leggero

- Abbigliamento da trekking estivo, giacca anti -vento, eventuale mantellina anti-pioggia nello zaino

- Occhiali da sole, copricapo

- Borraccia con acqua almeno 1,5

- Bastoncini di trekking

Il dolce verrà offerta dai volontari ed una sorpresa teatrale ci porterà indietro nel tempo. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 31 maggio su:

segreteria.goccia@gmail.comTel. WhatsApp 3338553078

L'evento sarà gestito in conformità alle norme Covid, ad ogni partecipante verrà richiesto l'uso della mascherina nei casi di necessità.