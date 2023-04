Pasqua tra arte e storia: tour in bici e passeggiate alla scoperta delle bellezze della città

Le festività di Pasqua costitutiscono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza ed abbracciare l'arte e la cultura di cui la città è così florida.



Venerdì 7 aprile, i Musei comunali propongono la visita guidata del primo venerdì del mese al Fellini Museum, il polo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini (ore 17). Sabato 8 aprile è la volta della Domus del Chirurgo, il sito archeologico con i suoi eccezionali mosaici e con lo straordinario corredo, unico al mondo e il più completo giuntoci dall’antichità, di oltre 150 strumenti chirurgici rinvenuti ed esposti all’adiacente Museo della Città (ore 11).

Il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, le visite sono al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi (ore 11) e al Part- Palazzi dell’Arte, il museo d'arte contemporanea ospitato nei palazzi medievali dell'Arengo e del Podestà (ore 17). In questa giornata apre eccezionalmente anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Una grande opportunità per ammirare un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento, con tre visite guidate gratuite su prenotazione per 3 gruppi di massimo 10 persone (ore 16; ore 16.45; ore 17.30).

Per la settimana di Pasqua VisitRimini propone invece "Le meraviglie di Rimini", un tour da percorrere tutto d'un fiato alla scoperta della Rimini romana, medievale e rinascimentale senza dimenticare il rinnovato Teatro “A. Galli” e uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata a Federico Fellini (sabato 8 aprile ore 15.30). Sempre sabato pomeriggio è possibile prenotare anche un tour in bicicletta proprio sulle orme del noto regista. Il Lunedì di Pasqua è prevista invece una speciale visita guidata per famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini (ore 15:30).

Per Pasqua, percorsi inediti sono proposti da Discover Rimini, a partire da sabato 8 aprile con una nuova passeggiata culturale lungo il Decumano che, dal periodo romano al Novecento, ha visto il passaggio di uomini di scienza e di chiesa, di condottieri illustri e martiri civili, per un racconto avvincente, impreziosito dalla visita della Cappella Petrangolini, un angolo neomedieovale nel cuore della città, poche volte aperto al pubblico. Domenica 9 aprile, sarà possibile visitare il Cinema Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti, e quei luoghi dove Felini ha vissuto prima di trasferirsi a Roma. Lunedì 10 aprile la visita sarà dedica al Trecento Riminese, con visita alla Chiesa di Sant’Agostino e al PART.

Un’occasione particolare è offerta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che propone delle visite gratuite alla Galleria Buonadrata, dove si possono ammirare opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri. Il martedì alle ore 17:30 (su prenotazione) si può visitare la Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore della Galleria.

Non mancano inoltre le opportunità per ammirare i ‘tesori di Rimini’ e gli itinerari insoliti tra la Rimini di Fellini e l’antico borgo dei pescatori, senza dimenticare la visita guidata alla Rimini romana per bambini.

E per chi in questi giorni vuole intraprendere, a piedi o in bicicletta, il cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, può ritirare la credenziale, oltre che in cattedrale, anche nell’ufficio di VisitRimini all’interno della stazione ferroviaria di Rimini e ricevere il primo timbro che attesta l’inizio del cammino (Orario ufficio iat: dal lunedì al sabato 9:00 - 18:00; Pasqua 9 aprile 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00; lunedì 10 aprile 10:00 - 13:00). Il percorso ripercorre alcuni luoghi visitati dal Santo nel suo viaggio in Valmarecchia del 1213, e si snoda lungo un itinerario di circa cinque giorni di cammino che dal mare Adriatico si inoltra nell’Appennino Tosco-Romagnolo, attraversando il bellissimo paesaggio della Valmarecchia tra boschi, rupi, borghi fortificati, antiche pievi, luoghi di preghiera e di pace.



Il programma:

4, 11 aprile 2023

Palazzo Buonadrata (C.so d'Augusto, 62 - Rimini centro storico)

Visite alla Galleria Buonadrata

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini apre al pubblico il cuore della Galleria Buonadrata che contiene opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri. Le opere in mostra sono di grande valore storico ed artistico e provengono da diverse parti del mondo.

Ogni martedì del mese di aprile, alle ore 17.30, è possibile visitare la Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore di Galleria.

Ingresso gratuito su prenotazione



Palazzo Buonadrata (C.so d'Augusto, 62 - Rimini centro storico) La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini apre al pubblico il cuore della Galleria Buonadrata che contiene opere dal Cinquecento fino ai giorni nostri. Le opere in mostra sono di grande valore storico ed artistico e provengono da diverse parti del mondo. Ogni martedì del mese di aprile, alle ore 17.30, è possibile visitare la Sala della Cupola, in cui sono riunite una ventina di opere che rappresentano il cuore di Galleria. Ingresso gratuito su prenotazione venerdì 7 aprile 2023

Fellini Museum (Piazza Malatesta - Rimini centro storico)

Visita guidata a Castel Sismondo

La visita guidata conduce alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione on line.

Ore 17:00

A pagamento



Fellini Museum (Piazza Malatesta - Rimini centro storico) La visita guidata conduce alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½… Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione on line. Ore 17:00 A pagamento sabato 8 aprile 2023

Domus del Chirurgo (Piazza Ferrari - Rimini centro storico)

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, in mostra nell'adiacente museo. Appuntamento speciale per Pasqua sabato 8 aprile alle ore 11:00.

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. Ingresso a pagamento

sabato 8 aprile 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro - C.so d'Augusto, 235)

Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini

(A cura di Visit Rimini)

Visita guidata alla scoperta de "Le meraviglie di Rimini". L'arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 gennaio del 1920).

Orario: sabato 8 aprile alle ore 15:30

Ingresso a pagamento



Visitor Center Rimini (luogo di incontro - C.so d'Augusto, 235) (A cura di Visit Rimini) Visita guidata alla scoperta de "Le meraviglie di Rimini". L'arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E' prevista poi una incursione nel medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 gennaio del 1920). Orario: sabato 8 aprile alle ore 15:30 Ingresso a pagamento sabato pomeriggio in aprile e maggio 2023

Ritrovo al Rimini Bike Park (c/o stazione ferroviaria)

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta, per andare alla ricerca dei luoghi felliniani dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. La guida vi accompagnerà raccontandovi gli aneddoti e gli episodi della vita del Maestro, tanto che quasi vi sembrerà di conoscerlo di persona. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine ci sarà tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini. Tour in lingua: italiano, inglese, francese e tedesco.

A pagamento



Ritrovo al Rimini Bike Park (c/o stazione ferroviaria) Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta, per andare alla ricerca dei luoghi felliniani dell'infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. La guida vi accompagnerà raccontandovi gli aneddoti e gli episodi della vita del Maestro, tanto che quasi vi sembrerà di conoscerlo di persona. Il tour in bici ha una durata di un'ora e trenta minuti. Al termine ci sarà tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini. Tour in lingua: italiano, inglese, francese e tedesco. A pagamento sabato 8 aprile 2023

Arco d'Augusto (luogo d'incontro) - Rimini centro storico

Lungo il Decumano. Dei, condottieri, nobili, santi e mercanti, dall’epoca romana al Novecento con visita alla Cappella Petrangolini

Una nuova passeggiata culturale che parte dall’Arco d’Augusto e ripercorre con un taglio insolito la storia di Rimini, dal periodo romano al Novecento. Lungo il Corso d’Augusto, l’antico decumano massimo di epoca romana, si ammireranno palazzi gentilizi e monumenti insigni, soffermandosi sulle piazze principali, che hanno visto il passaggio di uomini di scienza e di chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al quotidiano affaccendarsi dei cittadini. Un racconto avvincente, che sarà impreziosito dalla visita della Cappella Petrangolini, un angolo neomedieovale nel cuore della città. La passeggiata culturale, della durata di circa 2 ore, è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Sono previste tariffe agevolate per gruppi familiari (bambini fino a 14 anni gratuito).

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente

Ore 10:00

A pagamento

?

Arco d'Augusto (luogo d'incontro) - Rimini centro storico Una nuova passeggiata culturale che parte dall’Arco d’Augusto e ripercorre con un taglio insolito la storia di Rimini, dal periodo romano al Novecento. Lungo il Corso d’Augusto, l’antico decumano massimo di epoca romana, si ammireranno palazzi gentilizi e monumenti insigni, soffermandosi sulle piazze principali, che hanno visto il passaggio di uomini di scienza e di chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al quotidiano affaccendarsi dei cittadini. Un racconto avvincente, che sarà impreziosito dalla visita della Cappella Petrangolini, un angolo neomedieovale nel cuore della città. La passeggiata culturale, della durata di circa 2 ore, è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Sono previste tariffe agevolate per gruppi familiari (bambini fino a 14 anni gratuito). Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente Ore 10:00 A pagamento ? domenica 9 aprile 2023

Cinema Fulgor (luogo d'incontro), Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Rimini felliniana con visita al Cinema Fulgor

Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni e del divertimento. La visita guidata parte dall’interno del mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti. Si cammina poi nel centro storico di Rimini, dove il Felini ha vissuto prima di trasferirsi a Roma a diciannove anni. Piazza Cavour, Corso d’Augusto e il Tempietto di S. Antonio sono luoghi che hanno segnato la sua vita di ragazzo e sono stati poi trasfigurati nella finzione cinematografica, come mostra in maniera magistrale il film Amarcord, del 1973, con il quale Fellini ha vinto il 4° Oscar della carriera. Il percorso si conclude nel Borgo San Giuliano, alla scoperta dei murales dedicati al maestro e ai personaggi dei suoi film. La passeggiata culturale, della durata di circa 2 ore, è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Sono previste tariffe agevolate per gruppi familiari (bambini fino a 14 anni gratuito).

Ore 15:45

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente

Ingresso a pagamento

lunedì 10 aprile 2023

Teatro Amintore Galli (Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico)

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Durante la visita a cura dei Musei Comunali, è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. La visita ha una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.

Ore 11:00

A pagamento



Teatro Amintore Galli (Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico) Durante la visita a cura dei Musei Comunali, è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. La visita ha una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Ore 11:00 A pagamento lunedì 10 aprile 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: la Domus del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Tre visite guidate gratuite per 3 gruppi di massimo 10 persone.

Orario: ore 16:00 il primo gruppo; ore 16:45 il secondo gruppo; ore 17:30 il terzo gruppo

Ingresso gratuito

lunedì 10 aprile 2023

Palazzo del Podestà (Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico)

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15 persone.

Ore 17:00

A pagamento



Palazzo del Podestà (Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico) I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15 persone. Ore 17:00 A pagamento lunedì 10 aprile 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) - Rimini, centro storico

Rimini incredibile!

Rimini city tour per famiglie. Un'idea per trascorrere una Pasquetta in maniera insolita. Visit Rimini propone una visita guidata per famiglie e bambini, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi. Un tour divertente e adatto a tutti.

Ore 15:30

Ingresso a pagamento

lunedì 10 aprile 2023

Chiesa di Sant'Agostino (luogo d'incontro), via Cairoli, 43 - Rimini centro storico

Dialogo tra le Arti. Con visita alla Chiesa di Sant’Agostino e al PART

La Chiesa di Sant’Agostino custodisce meravigliosi affreschi di Scuola riminese del Trecento, realizzati da pittori che lavorarono in Rimini insieme al grande Giotto. Nel PART, il museo di arte contemporanea ospitato negli antichi palazzi comunali, è esposto il grande affresco del Giudizio Universale, proveniente dalla chiesa, ‘in dialogo’ con le opere di arte contemporanea della Fondazione San Patrignano. La passeggiata culturale, della durata di circa 2 ore, è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Sono previste tariffe agevolate per gruppi familiari (bambini fino a 14 anni gratuito).

Ore 15.30

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente

A pagamento



Chiesa di Sant'Agostino (luogo d'incontro), via Cairoli, 43 - Rimini centro storico La Chiesa di Sant’Agostino custodisce meravigliosi affreschi di Scuola riminese del Trecento, realizzati da pittori che lavorarono in Rimini insieme al grande Giotto. Nel PART, il museo di arte contemporanea ospitato negli antichi palazzi comunali, è esposto il grande affresco del Giudizio Universale, proveniente dalla chiesa, ‘in dialogo’ con le opere di arte contemporanea della Fondazione San Patrignano. La passeggiata culturale, della durata di circa 2 ore, è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Sono previste tariffe agevolate per gruppi familiari (bambini fino a 14 anni gratuito). Ore 15.30 Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente A pagamento lunedì 10 aprile 2023

Arco d'Augusto (Incontro sul lato Palazzo delle Poste) - Rimini centro storico

I Tesori di Rimini

Una visita guidata speciale alla scoperta delle meraviglie della città: l’Arco d’Augusto, l’antico foro romano, il Tempio Malatestiano con l’affresco di Piero della Francesca ed il Crocifisso di Giotto, Piazza Cavour con le sue rinnovate architetture – dall’esterno – , il Ponte di Tiberio e, per concludere, il suggestivo Borgo San Giuliano, memore di altrettante testimonianze artistiche (Chiesa di S. Giuliano e murales).

Partenza con un minimo di 4 persone. Durata 2 ore e 30 minuti.

Ore 15:30

A pagamento