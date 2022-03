“Essere adolescenti oggi: sfide e opportunità”, incontro per famiglie, insegnanti e operatori

Prezzo non disponibile

Martedì 29 marzo, ore 21, al Palazzo del Turismo di Riccione si svolgerà l’incontro “Essere adolescenti oggi: sfide e opportunità” con la psicologa Vittoria Maioli Sanese. L’appuntamento è rivolto a famiglie, insegnanti e operatori impegnati quotidianamente con i ragazzi, affronterà diversi argomenti: dall’abbandono scolastico ai comportamenti consigliati e alle chiavi di lettura per essere in sintonia con i più giovani. Questo è il primo del ciclo di incontri in presenza organizzati dall’amministrazione nei mesi scorsi e interrotti causa pandemia.