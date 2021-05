Un'estate all'insegna dello sport, si parte con il passaggio del Giro d'Italia

Estate con lo sport. Con il passaggio del Giro d’Italia a Rimini, si dà idealmente il via ad un ricco programma di eventi sportivi che animeranno tutta l’estate.

Si parte mercoledì con il passaggio del Giro d’Italia con la quinta tappa che parte da Modena e ha destinazione finale Cattolica. La ‘carovana rosa’ proveniente dalla via Emilia, proseguirà per via Tonale e passerà per la zona Celle da dove si dirigerà verso il mare passando per viale Principe Amedeo, viale Vespucci fino a piazzale Kennedy, dove si immetterà sul lungomare riminese e costeggerà il mare fino a Miramare e Riccione. Per salutare il passaggio del Giro, anche quest’anno Rimini si veste di rosa con luci e striscioni di benvenuto nei punti strategici della città. E’ la terza volta consecutiva, che il Giro passa da Rimini: con la cronometro Riccione San Marino nel 2019 e con l’arrivo dell’undicesima tappa l’anno scorso in ottobre. Si prosegue il 25 maggio, la FIVB, Federazione Mondiale del Volley ha scelto Rimini quale sede della Volleyball Nations League (VNL) 2021. 32 squadre nazionali femminili e maschili si sfideranno fino al 27 giugno in fiera, dove verrà creata una ‘bolla covid free’. Complessivamente 248 partite e ogni nazionale pernotterà sul territorio in condizioni logistiche di massima sicurezza. Sabato 22 e domenica 23 maggio, le acque antistanti la spiaggia libera Piazzale Boscovich ospiteranno la Gara Nazionale di Moto d’acqua seguita il 29 e 30 maggio dalla quarta tappa del Campionato Italiano di Open Foil, il nuovissimo format kitefoil. Dall’8 al 10 giugno sarà la volta della Modena 100 ore con le sue auto dagli anni ’30 agli anni ’80 che si raduneranno in piazzale Fellini per un percorso coast to coast che attraverserà l’Italia dal mare Adriatico al Tirreno. Sempre a giugno Rimini e altre città della Riviera diventeranno il teatro degli Italian Roller Games, il multi-evento organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici che racchiude i Campionati Italiani e la Coppa Italiana di tutte le discipline del pattinaggio e dello skateboarding. L’evento interesserà una vasta area della riviera coinvolgendo Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Cesenatico, Senigallia e la Repubblica di San Marino, dal 4 giugno al 4 luglio 2021. A Rimini si svolgeranno gare di pattinaggio artistico dal 10 al 15 giugno e poi dal 22 al 30 giugno al RDS Stadium. Dal 18 al 27 giugno la Fiera di Rimini ospita invece l’edizione 2021 di Ginnastica in Festa. Sempre nel rispetto dei protocolli approvati da Coni e CTS per le manifestazioni sportive, l’evento si svolgerà con il consueto carico di spettacolarità. Dall’1 al 4 luglio alla Fiera di Rimini torna ‘live’ Rimini Wellness, l’evento di riferimento per fitness, benessere e sport con un’edizione speciale, la “Summer edition”. Sempre a luglio, dal 9 al 25 luglio, tornerà Sport Dance: alla Fiera di Rimini tutti i meravigliosi colori dei campionati italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva. Per gli amanti delle due ruote torna in piazzale Fellini a settembre, dal 10 al 12, l’Italian Bike Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo delle bici, con stand di espositori e percorsi di prova dei nuovi prodotti. Per restare su due ruote, sebbene a motore, dal 20 al 22 settembre sarà la volta della Transitalia Marathon, senza dimenticare la stagione mondiale del Misano World Circuit che accoglie anche quest’anno nella terra dei motori la manifestazione top per le due ruote: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal 17 al19 settembre. Quest’anno a chiudere la stagione sportiva degli eventi sulla spiaggia sarà il Paganello, lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, a Rimini dal 2 al 3 ottobre.