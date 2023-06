Un'estate all'insegna della bellezza per adulti e piccini: un ricco programma tra le ricchezze culturali e museali del territorio

La stagione estiva di Bellaria-Igea Marina sarà all'insegna della bellezza e scoperta delle ricchezze museali e culturali del territorio;

Presso la Casa Rossa di Alfredo Panzini, mercoledì 21 giugno alle ore 21:00 si terrà lo spettacolo “Lirica a Casa Panzini” a cura di N.O.T.A. Music per rendere omaggio ad Alfredo Panzini nell’anno del 160° anniversario della sua nascita con l’esecuzione di liriche da camera per pianoforte, soprano e/o baritone e con la voce narrante di Gianfranco Gori. Tante suggestioni come ricordi, visioni e colori della vita dei primi del ‘900, alternati a interpretazioni delle neonate composizioni di lirica da camera, poesie di Panzini e alcune romanze da salotto.

Nella serata saranno aperte al pubblico la Casa Rossa, casa museo dello scrittore Panzini, e Casa Finotti con la mostra “Echi del Tempo” a cura di Maria Gregorio e Claudio Ballestracci.

Proseguiranno gli appuntamenti estivi, con due laboratori serali alla Torre Saracena per i più piccoli. Il primo, venerdì 14 luglio alle ore 21:00, “Le vele di Bellaria”, per far scoprire ai bambini simboli e colori delle vele dei pescatori bellariesi, famiglie e imbarcazioni, per poi disegnare la propria vela personalizzata da ritagliare e incollare sulla personale barchetta. Il mese successivo un secondo laboratorio, v enerdì 18 agosto alle ore 21:00. Con “Il principe Granchio” si leggerà ai bambini la fiaba di Italo Calvino e a seguire, con tempere e fantasia, potranno realizzare un granchio da compagnia.

Sempre di sera a Bellaria, il Museo "Noi" propone per l’estate alcune visite guidate con laboratorio per tutta la famiglia. Sabato 24 giugno alle ore 21:00 “Mosaico mania”, alla scoperta dell’arte musiva e delle storie nascoste tra tessere policrome, figure enigmatiche, motivi floreali e geometrici. Dopo una breve introduzione al mosaico, i più piccoli potranno elaborare una composizione con tessere di carta colorata. Sabato 8 luglio alle ore 21:00 è la volta di “Hai detto affresco?”, che partirà con una breve introduzione agli affreschi per poi riprodurre con le tempere un dipinto con soggetti dell’antica Roma, scoprendo che i colori sono fonte e espressione di emozioni.

Sabato 22 luglio alle ore 21:00 è in programma la serata “Scavo archeologico che passione” per imparare a scavare nel terreno come veri archeologi alla ricerca di reperti. Un viaggio nel passato attraverso i manufatti, dalle tessere di un mosaico ai cocci di un vaso, alla scoperta di una storia fantastica nascosta dietro ogni piccolo frammento.

Sabato 5 agosto alle ore 21:00 appuntamento con “Pitture rupestri, a spasso nella storia” tra incisioni e graffiti, linee e colori, testimonianza inestimabile per la storia della nostra evoluzione. Dopo un confronto con i più piccoli sull’abitudine degli uomini primitivi di lasciare un segno, il laboratorio condurrà alla scoperta delle polveri colorate da convertire in materiale artistico fino alla realizzazione di immagini simboliche.