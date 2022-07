"Estate Insieme", la proiezione del film "Genitori vs. Influencer" al cinema sotto le stelle

Indirizzo non disponibile

Entra nel vivo la rassegna di cinema sotto le stelle "Estate Insieme", organizzata a Morciano di Romagna in collaborazione con il circolo Toby Dammit. Giovedì 14 luglio è in programma la proiezione del film "Genitori vs. Influencer", che si terrà alle 21:15 al parco urbano del Conca (ingresso gratuito).

Trama: un professore di filosofia inizia una campagna contro l'abuso dei social media con l'aiuto della figlia adolescente, che gestisce le sue pubblicazioni online.La fama inaspettata lo trasforma, suo malgrado, in un influencer.