Giochi e laboratori dedicati ai più piccoli, in un viaggio sottosopra alla scoperta di città sommerse

Torna l'immancabile appuntamento con Un'Estate da Regina, laboratori, giochi e attività serali dedicati a bambini e bambine dai 6 anni in su. A Cattolica, dal 7 luglio al 11 agosto, ogni giovedì sera alle 21, il giardino del Museo della Regina ospiterà sei incontri per un viaggio sottosopra alla scoperta di mondi sommersi.

Miti, archeologia e storie leggendarie di città sommerse. Via sulle tracce della mitica città di Atlantide, per scorgere fra i fondali marini fantastici edifici. Il viaggio continua fra i resti della città di Herakleion, per riportare alla luce preziosi e delicati tesori. Si andrà poi alla scoperta di Baia, città sommersa di epoca romana, per nuotare fra architetture e antichi mosaici. Infine, ritorno nel mare Adriatico, sulle tracce della leggendaria città di Valbruna, fino a a Cattolica, in uno strano e lontano scenario futuro.

Giovedì 11 agosto, appuntamento per ragazzi e adulti dedicato alle città invisibili, con un racconto di Silvio Castiglioni, disegni e suoni a cura di Georgia Galanti (ingresso libero).

Programma

7 luglio // Atlantis

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



14 luglio // Herakleion

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



21 luglio // Baia

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



28 luglio // Valbruna

a cura di Brunella Lionetti

4 agosto // Cattolica

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori

11 agosto // La città invisibile

Silvio Castigioni e Georgia Galanti



Costo 2,50 ? a bambino

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.