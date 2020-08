“Et Art Est”: così la street art colora le Colonie di Miramare

Si chiama “Et Art Est” ed è un progetto di street art che unisce le due Colonie marine di Miramare: Bolognese e Novarese. Dal 23 agosto al 12 settembre la Colonia Bolognese si trasforma in una “Guggenheim sul mare”, ospitando una mostra con opere di arte di strada e legate al tema del riuso, mentre il 12 settembre presso la Colonia Novarese si terrà da mattina a sera, un live painting che vedrà il coinvolgimento di quattro artisti di fama internazionale: Refreshink, da Novara, Sea Creative da Varese, Mozone e Ira da Rimini.

Il progetto intende far rivivere gli spazi di entrambe le colonie grazie al fermento culturale che ruota attorno al mondo dell’Hip Hop e della Street Art.

Rimini è sempre stata, fin dagli anni ’90, culla di tale cultura, che lega generazioni diverse e che coinvolge ancora molti giovani locali. Un tipo di arte che riabilita i luoghi dismessi, li mette in luce diventando, così, a servizio della cittadinanza. È un’arte di per sé partecipata, che parla alla gente in modo diretto e concreto, che può far rivivere gli spazi abbandonati e riunirvi attorno la comunità. L'evento del 12 settembre sarà inoltre l'occasione per la cittadinanza di visitare la bellissima Colonia Novarese, bene altrimenti chiuso al pubblico.