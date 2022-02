Ettore Bassi in scena a Bellaria con “Il Sindaco Pescatore”

Mercoledì 23 febbraio ci sarà il primo spettacolo della nuova stagione di prosa del teatro Astra di Bellaria Igea Marina, organizzata da Teatro Europeo Plautino per la direzione artistica di Cristiano Roccamo ed il contributo del Comune di Bellaria Igea Marina.

Ettore Bassi porterà in scena la storia di un eroe normale, Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, un uomo semplice e straordinario in una regione particolare e straordinaria come la Campania. Angelo Vassallo è stato Sindaco di Pollica, località in provincia di Salerno, per tre mandati: dal 1995 al 2010. Nel 2010 si era presentato per un quarto mandato: unico candidato era stato rieletto il 30 Marzo con il 100% dei voti. Vassallo era noto come il Sindaco pescatore per il suo passato di pescatore e per l’amore per il mare e per la terra, che nella sua attività di amministratore lo aveva sempre guidato. La sera del 5 settembre 2010, mentre rincasava alla guida della sua auto è stato barbaramente ucciso per mano di uno o più attentatori. I suoi assassini sono ancora oggi ignoti. Il lavoro si presenta nella forma del monologo interpretato da Ettore Bassi, su drammaturgia di Edoardo Erba tratta dal libro omonimo di Dario Vassallo e dai racconti di chi lo ha conosciuto. E' un affresco straordinario di un uomo comune che ha fatto della legalità e della passione per la propria terra le coordinate morali di una vita vissuta come esempio anche per le giovani generazioni. Per l'occasione sul palco insieme ad Ettore Bassi ci saranno ragazze e ragazzi di Bellaria Igea Marina, anche loro attori protagonisti per una sera. Lo spettacolo si svolge con il patrocinio dell'Osservatorio Legalità della Provincia di Rimini. Si ricorda che per l'accesso alla sala è necessario indossare FFP2 ed essere provvisti di Super Green Pass. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro. Info e prenotazioni: 389.5405804 | www.teatroastrabim.it. Biglietti acquistabili anche su Vivaticket.com e la sera dello spettacolo presso lo stesso teatro.