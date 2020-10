Biblioterapia, Eugenio Coccia apre online la rassegna con "Il tempo e la fisica"

Al via sabato 24 ottobre - in versione on line - la dodicesima edizione della Biblioterapia, organizzata dalla Biblioteca Gambalunga, con il contributo di SGR, il contributo e patrocinio di IBC-Regione Emilia-Romagna e la collaborazione dell’Ufficio scolastico di Rimini, dedicata al “tempo dell’io/ tempo del mondo”, che a causa dell’emergenza pandemica prevede per la prima volta sia incontri in remoto che incontri in presenza.

Protagonista dell’incontro, da seguire in live streaming dalle ore 17.00, sulla pagina FB o youtube della Biblioteca Gambalunga, sarà il fisico di fama internazionale Eugenio Coccia, con la lezione magistrale “Il tempo secondo la Fisica”. Crediamo di sapere cosa sia il tempo, che è costitutivo delle nostre esistenze, dei nostri corpi e delle nostre menti, in realtà, come per tutte le cose in cui siamo immersi, non sappiamo esattamente cosa sia. Inoltre, il “tempo del virus”, modificando gli spazi, i riti, le ciclicità delle nostre esistenze, ci ha fatto talora percepire di essere in un “tempo senza tempo”, ma ha anche acuito la consapevolezza che c’è un tempo nostro e uno vissuto con gli altri.

A Eugenio Coccia, membro del gruppo Premio Nobel 2017 per la Fisica, uno degli autori della scoperta delle onde gravitazionali e della prima osservazione della fusione di due buchi neri, il compito di introdurci nei misteri del tempo. Un primo passo necessario: la fisica ha visto il concetto di tempo trasformarsi in modo radicale, da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a loop. E la lettura del tempo da parte della fisica è un’avventura che ancora continua.

Eugenio Coccia, docente di Fisica Sperimentale, fondatore e rettore del Gran Sasso Science Institute, ha diretto esperimenti per la ricerca delle onde gravitazionali al Cern di Ginevra e nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Coccia è stato direttore dei laboratori Infn del Gran Sasso. È stato anche Consigliere della Società Europea di Fisica e ha fatto parte del Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca. Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ha ricevuto la Medaglia "Giuseppe Occhialini" dall'Institute of Physics e dalla SIF, è membro della "Academia Europaea" e Fellow della European Physical Society. Ha recentemente pubblicato: Il suono della bellezza. Spazio, tempo e altre simmetrie, Feltrinelli, 2019

Diretta streaming ore 17:

www.facebook.com/bibliotecagambalungarimini

www.youtube.com/channel/UCP954gcXbH5dQAGjJYmLILg