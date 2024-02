Gran finale di ColorCoriandolo, piazza Cavour diventa una pista da ballo. Poi la festa degli innamorati

Ultimi giorni di Carnevale e Rimini torna a colorarsi di festa e divertimento con il secondo appuntamento di Color Coriandolo. Dopo la grande partecipazione di domenica pomeriggio, per martedì grasso, 13 febbraio, Piazza Cavour si trasforma nuovamente in una spettacolare pista da ballo aperta a tutti, ballerini esperti o alle prime armi, mentre i professionisti e gli allievi della scuola di Aulos Danza si esibiranno in coinvolgenti coreografie.

Una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, si muoveranno tra i partecipanti, creando luminosi, onirici quadri viventi. Infine, martedì, la musica e l’animazione di Radio Bruno arricchiranno ulteriormente il programma di eventi con le sfilate di maschere e giochi, mentre l’incantevole giostra francese torna ancora una volta a far sognare i bambini. Gran finale con palloni colorati che verranno lanciati tra il pubblico per un ultimo divertente gioco insieme.

Già sold out, invece il City Tour proposto da VisitRimini per visitare la città a Carnevale, un Carnival Aperitour del martedì grasso, dedicato ai misteri di Rimini che termina con un momento conviviale (13 febbraio). Sempre per festeggiare il Carnevale, domenica 18 febbraio, il Golden Club Rimini International propone una manifestazione podistica a carattere non agonistico su un tracciato di km 8,5 e km 3.

Passato il Carnevale, arriva San Valentino. Il 14 febbraio, per la festa degli innamorati, si possono visitare i Musei comunali in due con un biglietto unico, per tutte le coppie che si presentano alla biglietteria del Museo della Città, della Domus del Chirurgo, o del FM - Fellini Museum (Castello e Palazzo del Fulgor). Info: www.museicomunalirimini.it

Tra gli appuntamenti della stagione di prosa, il teatro Galli mercoledì 14 febbraio ospita Il figlio, spettacolo teatrale con Cesare Bocci e Galatea Ranzi. Il testo di Florian Zeller affronta il tema delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. Venerdì 16 febbraio è invece la volta de L’avaro, con la comicità di Ugo Dighero al servizio dell’Avaro di Molière. E ancora Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano in Racconti disumani di Franz Kafka, per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degli uomini (domenica 18 febbraio).

Per l'attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, che compie 60 anni, nella Sala Isotta a Castel Sismondo continua la grande mostra a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah. L’immagine a servizio della memoria (fino al 10 marzo) in arrivo da Parigi, che presenta oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich (in collaborazione con Fellini Museum). Fino al 1 aprile, al Palazzo del Fulgor è possibile ammirare l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi da “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni provenienti dalla collezione di Liliana Betti, storica collaboratrice di Federico Fellini, esposti in una mostra organizzata in collaborazione con Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna.

Protagonista la musica, venerdì 16 febbraio all’House of Rock, con Eugenio Finardi e il suo Euphonia Suite Tour 2024. Insieme al cantautore, Mirko Signorile e Raffaele Casarano, che collaborano con Eugenio Finardi da più di dieci anni. Martedì 13 febbraio al Teatro degli Atti Laura Benvenuti presenta “Oracoli”, il concerto che si inserisce nella rosa di eventi di Officina Musica Rimini, progetto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini nato per dare visibilità alle nuove creazioni discografiche degli artisti del territorio.

Infine, domenica 18 febbraio in Fiera a Rimini arriva Beer&Food Attraction, l'evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’out of home, e che si svolge in contemporanea con BBTech Expo, la fiera professionale con la più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande. Al Palacongressi si aspettano invece eventi religiosi e corporate con una partecipazione di oltre 1000 persone ciascuno.