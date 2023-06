Un'estate dalle mille sfumature e attrazioni: trekking e yoga all’alba, teatro diffuso e degustazioni di prodotti locali

Teatro diffuso d’animazione, fiabe all’ombra del Castello Malatestiano, camminate e yoga all’alba, una nuova veste per la fiera del Sangiovese, la Notte Rosa dei bambini: sono alcuni degli appuntamenti attesi a Coriano da giugno a settembre. Tra fiere e mostre con degustazioni dedicate ai prodotti agricoli locali, trekking immersi nella natura e sulle colline, gli eventi dell’estate corianese, da mattina a sera, sono rivolti ad un pubblico variegato che abbraccia famiglie con bambini, appassionati del turismo all’aria aperta e amanti del cibo di qualità.

Si parte mercoledì 14 giugno con “Pane burro e burattini” il festival diffuso di teatro d’animazione realizzato in collaborazione con Arcipelago Ragazzi e la Compagnia Fratelli di Taglia. Al Parco Ivo Casadei alle ore 21:30 arriva Katastrofa Clown con Crazy Animals, uno spettacolo comico con pupazzi e marionette a filo. Un grande varietà dove si passa da struzzi ballerini a galli canterini da scoiattoli impazziti a conigli magici da papere lanciate da catapulta a tanti altri animali ancora. Si prosegue a luglio e agosto con altre due serate, il 7 luglio al Parco della Chiesa a Ospedaletto assieme alla Combriccola dei Lillipuziani – Casinò Royal dove si festeggerà la Notte Rosa dei bambini e il 4 agosto al Parco della Chiesa di S. Andrea in Besanigo con I burattini di Flavio – Un eroe per caso. Ogni spettacolo serale (ad ingresso libero) si concluderà con delle merende offerte ai bambini dalla Pro Loco Coriano.

Spazio ancora al divertimento e alla fantasia dei più piccoli con la rassegna “Arancione è la notte al castello dei bambini” nelle serate di sabato 24 giugno, 1, 8 e 15 luglio a partire dalle ore 20:30 con pic-nic sul prato del Castello Malatestiano, proiezioni di Oggi le comiche e alle ore 21:30 Fiabe e letture animate di libri per ragazzi, a cura della Compagnia teatrale Fratelli di Taglia con musica dal vivo di Massimo Modula e Giacomo Depaoli. Nella suggestiva scenografia notturna del castello ad ogni serata saranno presenti un punto ristoro - street food allestito dalla Cantinetta della Corte e un mercatino dei libri in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi di Rimini. Ingresso unico.

Per una Notte Rosa alternativa, oltre alle serate di venerdì 7 e sabato 8 luglio, Coriano offre un’immersione nel verde domenica 9 luglio con lo Yoga e il saluto al sole per un risveglio all’alba all’insegna del benessere, in collaborazione con Benessere Shiatsu Le Saline.

A seguire una camminata di 7 chilometri tra i prati e le valli del territorio. Gli appuntamenti del “Trekking sui sentieri delle Terre di Coriano” continueranno domenica 20 agosto in concomitanza alla Fiera del Sangiovese con il Trekking sul circuito delle cantine tra le vigne e la campagne per conoscere e scoprire le eccellenze locali. Sarà invece incentrata sulla valle del torrente Marano la camminata di 8 chilometri di domenica 17 settembre inserita nel cartellone della Wellness Week.

Con Gramigna – Le storie buone della terra il 9 luglio torna al Parco dei Cerchi il mercato agricolo e la riscoperta di sapori antichi grazie ad una mostra mercato di prodotti agricoli biologici e a Km0 e ai racconti dei produttori locali che presenteranno il loro lavoro frutto di ricerca e innovazione ungo l’arco di più generazioni.

Con lo streetfood e le birre del territorio viene confermata la collaudata iniziativa BirriAmo! , tre giorni, 21, 21 e 23 luglio con protagonisti i birrifici locali, musica e degustazioni dalle 18.00 alla mezzanotte al Parco dei Cerchi.

Per celebrare la cultura enologica del territorio e non solo, quest’anno la tradizionale Fiera del Sangiovese diventa Coriano Wine Festival il 19 e 20 agosto. Nel centro storico, ai tradizionali stand gastronomici di buon cibo allestiti dalla Pro Loco Coriano, il teatro CorTe e la biblioteca comunale “G.A.Battarra” si aprono a questo evento eccezionale a cura del divulgatore e degustatore professionale, Francesco Falcone. Una quarantina di cantine provenienti da tutta la Romagna saranno a Coriano per la mostra mercato dedicata al pregiato vino rosso, previste degustazioni e banchi d’assaggio all’interno dello storico teatro cittadino e nella sala della biblioteca. Sala Isotta ospiterà inoltre, sabato 19 agosto alle ore 21:00, il convegno dal titolo “Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto”.

“Coniugare eventi da vivere a contatto con la natura, lontani da frastuoni e frenesie con proposte legate all’enogastronomia di livello e a prodotti della terra a km 0, valorizzando al contempo il teatro diffuso e all’aperto rivolto ai più piccoli – afferma l’assessore al Turismo, Ambiente, Eventi Anna Pazzaglia – è l’obiettivo del cartellone eventi di questa estate 2023. Grazie alla sintonia e alla collaborazione con varie realtà del territorio, a partire dalla Pro Loco Coriano e i Fratelli di Taglia, Coriano è pronta ad accogliere i turisti che a pochi chilometri dalla costa potranno trovare iniziative dalla tipica connotazione romagnola ma alo stesso tempo con uno spirito più lento e legato al territorio rurale”.

“Ai cittadini e a turisti di ogni età - dice il sindaco Gianluca Ugolini – è rivolta questa stagione estiva che vuole essere accogliente con eventi pensati per divertirsi in compagnia, gustare la convivialità ma anche per rilassarsi senza mai annoiarsi. Coriano è un luogo bello da vivere e da visitare sia per la bellezza del paesaggio che per la presenza di numerose realtà, dalle aziende agrituristiche a cantine, ristoranti e attività commerciali”.