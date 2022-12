Il Natale arriva a Coriano, un fine settimana ricco di iniziative

Il Natale a Coriano si apre a dicembre a partire da questo fine settimana con l’avvio della nuova stagione teatrale, l’accensione dell’albero nel centro storico e il Mercatino delle Strenne. Sabato 3 dicembre si alza il sipario al Teatro CorTe, per la direzione artistica della Compagnia Fratelli di Taglia, con il talentuoso Tomas Leardini nella rappresentazione di Cardiodrama - spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto- per la regia di Vittorio Borsari e la drammaturgia di Giulia Lombezzi.

Spazio al Mercatino delle Strenne domenica 4 dicembre nella centrale via Garibaldi dove, dal mattino, sarà possibile visitare e fare shopping tra gli espositori dei mercatini di artigianato, oggettistica natalizia e nel tradizionale mercatino del riuso. Alle ore 12:30 in programma il pranzo preparato dai volontari della parrocchia di Santa Maria Assunta nella tensostruttura di via Garibaldi. Una giornata caratterizzata da un crescendo di appuntamenti con alle ore 16:30 merenda e vin brulè a cura della Pro Loco aspettando l’accensione dell'albero luminoso prevista alle ore 17:30. Nel pomeriggio sarà inoltre possibile gustare gli aperitivi dei volontari dell’associazione “Festa x fare Festa”.

Per la rassegna teatrale della domenica pomeriggio A CorTe ragazzi! dei Fratelli di Taglia alle ore 16:30 sarà in programma un vero show per gli occhi "Belle Bolle", uno spettacolo elegante e metaforico in cui i protagonisti sono le bolle di sapone: tante, di tutte le forme, grandi, piccole…e la musica.

Dicembre prosegue aspettando il Natale con il concerto pop rock dei Swingeneris organizzato per mercoeldì 7 dicembre dalla Zona Pastorale Coriano e con il patrocinio del Comune di Coriano al tearo CorTe. Ingresso ad offerta libera il cui ricavato sarà destinato ai lavori di messa in sicurezza del circolo parrocchiale.

Sabato 10 dicembre il primo appuntamento musicale della stagione 22/23 dei Fratelli di Taglia è affidato agli stravaganti Jashgawronsky Brothers che porteranno in scena Toyboys, la loro improbabile performance comico-musicale (ore 21:15).

Domenica 11 dicembre per la gioia dei più piccoli arriva l’Ecomonster Puppet Show dove fra esplosioni, esperimenti improbabili, cortocircuiti improvvisi e battibecchi continui, Sputnik e Laika assembleranno oggetti fino a formare bizzarre, imprevedibili, talvolta inquietanti, creature robotiche, e ognuna di loro racconterà la propria storia (teatro CorTe ore 16:30).

Tra le iniziative in calendario, dopo l’inaugurazione della panchina arancione dedicata nei giorni scorsi alle donne vittima di violenza, il 14 dicembre Coriano ospiterà l’associazione Rimini Rete Donna nell’ultima tappa del progetto itinerante tra diversi Comuni con l’intervento del sociologo Marco Pirrone-Università di Palermo. Sala Isotta del teatro comunale, ore 19:30.

Sabato 17 dicembre si svolgerà la serata finale ad ingresso gratuito del Premio Bianca Maria Pirazzoli al teatro CorTe fino a giungere all’evento corianese, sempre molto atteso, con l’autentico gospel americano. Mercoledì 21 dicembre a teatro CorTe ci sarà il concerto dedicato ai tradizionali canti spirituali natalizi, influenzati da generi come opera, jazz, gospel, musica classica e cristiana per un sound incomparabile.

Alla vigilia di Natale è confermata la consegna dei doni di Babbo Natale direttamente nelle case dei bambini organizzata dai ragazzi della associazione “Festa x fare festa”.

“L’attesa del Natale - commenta il Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini - sarà caratterizzata da una miriade di appuntamenti dedicati allo svago e alla socialità. Spettacoli dedicati a grandi e bambini, a partire dal via ufficiale della nuova stagione teatrale e dal proseguimento delle rappresentazioni divertenti e spettacolari dedicate ai più piccoli la domenica pomeriggio fino al mercatino delle strenne. Grazie ad un lavoro di squadra e alla collaborazione con le realtà locali del territorio, anche quest’anno abbiamo voluto confermare il Natale in un clima di festa e fiducia verso il futuro, nonostante i tempi di ristrettezze che stiamo vivendo dovuti al rialzo dei costi energetici”.