E' ricca la proposta pasquale della città tra mostre, visite guidate ed aperture straordinarie

Musei comunali e Pro Loco si preparano all’arrivo delle festività pasquali con iniziative e aperture straordinarie. Met e Musas, in particolare, saranno visitabili sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 15:30 alle 19: il primo ospita in via Montevecchi “Il tempo nella memoria degli oggetti”, la mostra inaugurata sabato 18 marzo in occasione del Capodanno contadino. Un percorso che offre una rilettura creativa agli oggetti della tradizione etnografica della collezione permanente, attualizzandoli grazie al lavoro degli studenti al primo anno del corso di laurea triennale “Design del prodotto industriale” della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

Il Museo Storico Archeologico, invece, oltre alla collezione permanente che spazia dai reperti preistorici alle opere ottocentesche ospita anche la speciale mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”, un racconto sull’origine dei calendari – strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo – molto significativo per il patrimonio archeologico santarcangiolese, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali.

A partire da venerdì 7 aprile e per l’intero fine settimana, la Pro Loco di Santarcangelo torna invece a proporre uno speciale tour guidato, già molto apprezzato dai turisti, realizzato in accordo con la proprietà della Rocca Malatestiana. In occasione delle tradizionali visite guidate in centro storico e alle grotte, gli operatori porteranno i partecipanti alla scoperta di uno degli edifici più iconici eppure ancora tra i più sconosciuti di Santarcangelo: le prossime visite sono in programma venerdì 7, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, con partenza dall’ufficio Iat di via Cesare Battisti alle ore 10,30 alle 16. Il percorso, della durata di circa un’ora, include una visita alla Rocca e una breve passeggiata nelle vie del borgo. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto a 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni e gratuito per i minori di 5 anni.

La biblioteca Baldini, infine, resterà chiusa al pubblico sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile (Pasqua e Pasquetta) per poi riaprire con i consueti orari a partire da martedì 11 aprile.

Gli uffici comunali resteranno invece chiusi nella sola giornata di lunedì 10 aprile: per le dichiarazioni urgenti di nascita e morte, sarà comunque attivo il servizio di reperibilità dello Stato civile, dalle ore 8 alle ore 12, nonché il presidio della Polizia locale della bassa Valmarecchia.