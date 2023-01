L’incanto della “Regina di ghiaccio” prosegue: gli appuntamenti in programma

Messo in archivio il Capodanno, le iniziative della "Regina di ghiaccio" proseguiranno sino a domenica 8 gennaio. Sino a quella data, infatti, si avrà modo di passeggiare tra le casine del mercatino eno-gastronomico, piene di golosità, di "luvarie", del mercatino del bosco ghiacciato. Da Piazza Nettuno lungo viale Bovio e via Matteotti, nel tratto sino via Corridoni, le casine rimarranno aperte infrasettimanalmente (15-20) e nel weekend (11-22).

Imperdibili, in Piazza Roosevelt, i mini-show immersivi con il video mapping su Palazzo Mancini che vede protagonista la Regina di ghiaccio. Giochi di luci, con musiche e neve, che si ripeteranno ogni giorno, sino sabato 7 gennaio, alle ore 17:00, 17:30, 18.00 e 19.00.

Per i più piccoli, ma non solo, previsto ancora uno spettacolo gratuito del teatro dei burattini. Si svolgerà nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, dalle ore 16.30 in Piazzetta Filippini. La "compagnia Nasinsù" metterà in scena il testo “Celestino Principe”.

Sino al 6 gennaio è ancora possibile ammirare "Arte da indossare", una mostra che unisce moda, a cura di Fabiana Gabellini, e pittura, di Katya Vecchi. L’allestimento è presso la “Galleria KaVe Fluid Art” in via Pascoli 80, visitabile tra le 16:00 alle 19:00.

Prosegue anche l'esposizione "L'Aria della Pittura" di Vincenzo Cecchini presso la Galleria Santa Croce di via Pascoli. La chiusura è prevista per domenica 8 gennaio, alle ore 18:00, con il finissage della mostra.

La famiglia Salvadori e l’Associazione “Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico Romagnolo” propongono, all’interno del Palazzo del Turismo, l’esposizione "Presepi dal Mondo. Storie di viaggi e passioni di Nadia e Pier Maria Salvadori". Le offerte libere andranno a sostegno della ricerca e prevenzione dell’Istituto Oncologico. Sarà visibile al pubblico sino a domenica 8 gennaio con apertura nei giorni feriali tra le 16 e le 19 e nel weekend tra le 10:00-12:30. Le offerte libere andranno a sostegno dei progetti di ricerca sull’immunoterapia finanziati dallo Ior presso i laboratori dell’Irst Irccs “Dino Amadori” e di Meldola.

Si può ancora apprezzare, sino a domenica 8 gennaio, la "Natività al Porto" promossa dal Comitato Violina Casette Porto, in collaborazione con il Circolo Nautico Cattolica.

Il Centro Culturale Polivalente, infine, ospita la mostra "Un poster per la pace" con i disegni realizzati dagli studenti della scuola secondaria Filippini di Cattolica. Le opere resteranno visibili fino al prossimo 4 febbraio 2023, secondo gli orari di apertura della Biblioteca.