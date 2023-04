Fine settimana tra agricoltura sostenibile e laboratori per bambini e adulti ai musei comunali

Un’agricoltura equa e sostenibile, in grado di tramandare le tradizioni contadine e al tempo stesso tutelare e valorizzare territorio e diritti del lavoratore è il tema al centro dell’incontro proposto dal Gruppo acquisto solidale che si terrà giovedì 13 aprile alle ore 21:00 presso la biblioteca Baldini e che vedrà la partecipazione di Gianluigi Draghi dell’azienda agricola Spaccio della Miniera (Perticara) e Martina Montevecchi dell’azienda agricola Rizoma (Rimini).

Venerdì 14 aprile dalle ore 20:00 è in programma una grande ligaza in piazza Ganganelli che, a partire dalla conclusione del digiuno giornaliero del Ramadan islamico, coglie l’occasione per una serata conviviale di dialogo e conoscenza reciproca. “Iftar insieme” è il titolo dell’iniziativa aperta a tutti e promossa dall’Unione di Comuni Valmarecchia, Cooperative sociali Il Millepiedi e Cento Fiori, Valmarecchia Comunità solidale nell’ambito del progetto SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione. È consigliato arrivare circa 15 minuti prima per allestire, in caso di pioggia la cena si sposterà sotto al porticato del municipio. In occasione della serata sarà allestito un luogo temporaneo di preghiera.

Due, invece, gli appuntamenti in programma sabato 15 aprile: dalle 15:30 alle 17:30 al Museo etnografico la CET – Comunità educante territoriale propone un’attività di orientamento in natura con Erika Rivolta dedicata a bambini e bambine dai 7 ai 10 anni mentre lo psicoterapeuta Mirco Ciavatti terrà un incontro su bambini e natura aperto a tutti i genitori. In caso di maltempo l'evento sarà annullato.

Alle ore 16:00 la biblioteca Baldini e Associazione Astronomica del Rubicone presentano l’incontro sul “Risparmio energetico, un tema sempre più urgente”, tenuto dall’ingegner Matteo Muccioli, ideatore del progetto MUMA Lab e coordinatore del gruppo di approfondimento di SolAAR Lab.

Il fine settimana si chiuderà con il laboratorio creativo per adulti “Vasi di Flora” in programma alle ore 16:30 di domenica 16 aprile. L’attività, a cura di Erbacea Lab, prevede la lavorazione di un vaso in argilla sul modello di quelli prodotti in epoca romana nelle fornaci di Santarcangelo per la coltivazione di fiori e di piante da frutto: gli oggetti realizzati nel corso del laboratorio costituiranno l’allestimento del Musas in occasione dell’edizione 2023 della fiera Balconi Fioriti. Per partecipare è necessario prenotarsi. La quota di partecipazione è di 7€ a persona.

Il laboratorio si inserisce nell’ambito della mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”, un racconto sull’origine dei calendari – strumenti creati in epoca romana per misurare il tempo – molto significativo per il patrimonio archeologico santarcangiolese, fortemente caratterizzato dalla vocazione agricola e dalla continuità delle tradizioni legate alle fiere stagionali. Al Met è visitabile “Il tempo nella memoria degli oggetti”, la mostra inaugurata sabato 18 marzo in occasione del Capodanno contadino. Un percorso che offre una rilettura creativa agli oggetti della tradizione etnografica della collezione permanente, attualizzandoli grazie al lavoro degli studenti al primo anno del corso di laurea triennale “Design del prodotto industriale” della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.