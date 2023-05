Nel fine settimana della città appuntamento con lo shopping, laboratori per bambini e visite al museo

Il fine settimana di Santarcangelo si preannuncia ricco di iniziative. Il primo appuntamento del weekend è in biblioteca Baldini, dove sabato 6 maggio alle ore 17:30 l’ex sindaco Fabio Maioli presenterà il suo libro “Un cattolico sindaco di Santarcangelo”, in dialogo con Natalino Cappelli, per la rassegna “Frammenti santarcangiolesi”.

Sempre sabato 6 maggio prenderà il via la due giorni dedicata allo shopping “Santarcangelo fashion market” – che si concluderà domenica 7 – con esposizione esterna, occasioni e nuove collezioni da scoprire nei negozi del centro associati a Citta Viva.

Domenica 7 maggio il commercio sarà protagonista anche con il ritorno della "Casa del tempo", che si svolgerà come di consueto dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli e nelle vie del centro, questo mese senza la chiusura della via antistante il Municipio. Sarà in ogni caso un’edizione speciale, dal momento che in contemporanea al mercatino di antiquariato, modernariato e vintage, nelle vie don Minzoni, Saffi, Matteotti, Molari e Cavour si svolgerà nello stesso orario anche il mercatino delle famiglie, organizzato da Pro Loco Santarcangelo in collaborazione con Blu Nautilus e associazione Campo lavoro missionario. Al mercatino possono partecipare singole persone, famiglie e associazioni del volontariato di Santarcangelo, a cui sarà richiesto un contributo per le spese organizzative: per i pochi posti ancora dispobiliti è necessaria l’iscrizione.

Due le iniziative organizzate dai Musei comunali per domenica 7 maggio, entrambe al Musas: oltre all’appuntamento con il bookcrossing dalle ore 16:00 alle 20, alle 16:30 si svolgerà il laboratorio ludico/didattico di archeologia per bambini da 7 a 10 anni “La mia stagione”, nell’ambito della mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”. Dopo la visita alla mostra, prendendo spunto dal calendario rustico romano e dai mosaici delle quattro stagioni, ai partecipanti verrà chiesto di creare con fantasia e libertà un collage che rappresenti la stagione a cui appartiene il loro mese di nascita. Dieci i posti disponibili.

Per tutto il mese di maggio, inoltre, negli orari di apertura della biblioteca si svolgerà “Bazza… di primavera!”: presso la galleria Baldini, gli Amici della biblioteca organizzano in collaborazione con la Pro Loco il mercatino dei libri già letti, con volumi e opere in esposizione donati da artisti locali per i quali sarà possibile effettuare un’offerta negli orari di apertura della Baldini.

Sarà ancora la biblioteca a inaugurare le iniziative della prossima settimana, con l’incontro “Quattro cartocci con delle poesie dentro” in programma mercoledì 10 maggio alle ore 17:00, per la rassegna “Frammenti santarcangiolesi / Casa della Memoria”. Racconti, note e spigolature dagli archivi Baldini, Rocchi, Pedretti e Fucci di Santarcangelo saranno presentati da Mirella Plazzi (Regione Emilia-Romagna, Settore Patrimonio Culturale), Enrico Angiolini (archivista e docente delle Scuole degli Archivi di Stato), Lisetta Bernardi (referente archivi e fondi della Baldini) e Simona Lombardini (responsabile della biblioteca). Nell’occasione sarà allestita una piccola esposizione di rarità bibliografiche, mentre sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblitoeca Baldini.