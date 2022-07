Tanti eventi a sostegno della World Ducati Week, a Misano il fine settimana è ricco di cose da fare

Sarà un fine settimana caratterizzato dal rosso, quello delle Ducati attese al Misano World Circuit per il grande ritorno del World Ducati Week. Tre giorni di esibizioni, sessioni in pista e fuori, esperienze di guida e incontri con i piloti e le leggende Ducati. Tra gli eventi più attesi la parata che partirà venerdì sera (22 luglio), alle 20, dal Misano World Circuit e, dopo aver attraversato Cattolica, transiterà per le vie centrali di Misano (via Platani e via Repubblica), in direzione Riccione.

Misano sarà protagonista anche di un altro evento “fuori pista”. Sabato sera, infatti, sul palco allestito allo Stadio comunale Santamonica saliranno i piloti per il tradizionale saluto ai Ducatisti. Successivamente la serata si arricchirà dell’energia della musica dei Meduza. Il trio italiano della house music con più di 15 milioni di ascolti in streaming, capace di mandare sold-out interi tour live nei club di tutto il mondo e reduce proprio quest’anno dalla presenza come band ospite al Festival di Sanremo. Misano Adriatico è pronto ad offrire anche tanto altro, a cominciare da domani. A Portoverde, dalle 18:00, il lungodarsena si animerà come ogni venerdì con la Portovida, mercatini di artigianato artistico e artisti di strada, mentre al Parco del Sole di Misano Brasile, dalle 21:30, andrà in scena lo spettacolo di animazione “Mini talent Show”.

Sabato e domenica, nell’ambito delle iniziative del Misano Basketball Village a cura dei Misano Pirates, sul meraviglioso playground del centro sportivo Rossini va in scena The Basketball Games, tornei 3x3 e 5x5 riservati alle categorie Under 13, 14, 16 e 18 maschili e femminili e senior. Sabato sera alle 21:30, in Piazza della Repubblica, è in programma lo spettacolo di animazione “Kids Show”. Due eventi, infine, in programma domenica 24 luglio: alle 21:00, al Parco del Sole di Misano Brasile, si balla con la serata danzante, mentre in piazza della Repubblica, alle 22.00, è in programma il tradizionale Welcome Show.