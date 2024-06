Eventi in Valconca: un tuffo negli anni Ottanta con i Joe Dibrutto e la Sagra degli Spaghetti

Ancora una settimana ricca di eventi in Valconca. Sabato 29 giugno, alle ore 21, a Montefiore Conca la Compagnia di Ricerca torna con "La Rocca degli eterni amanti". Una serata davvero magica nella quale, attraverso gli studi fatti negli anni, saranno ripercorse le fasi di una storia conclusasi tragicamente in una notte di ottobre di 646 anni fa. La protagonista è una giovane fanciulla della potente famiglia Malatesta, Costanza, la cui colpa fu quella di essere troppo ricca e, non meno importante, di avere amato l'uomo sbagliato. Di Costanza e Ormanno però si perse ogni traccia in quella notte, vennero puniti e dimenticati in quel loro sfortunato e tetro destino. La prenotazione è obbligatoria al 3494449144.

Sabato 29 e domenica 30 giugno, in piazza Risorgimento dalle 19 a Morciano di Romagna, musica, divertimento, buon cibo e animazione con "80 Rewind". Un weekend ricco di emozioni accompagnato dalla tradizionale "Sagra degli spaghetti". Si balla con Disco Tek (dj Luigi Del Bianco e dj Andrea Capelletti) per immergersi nelle mitiche atmosfere degli anni Settanta e Ottanta, sabato 29. Domenica 30 sul palco i Joe Dibrutto per viaggiare con la musica indietro nel tempo e divertirsi in compagnia.

Non può mancare una visita alla Riserva Naturale delle Grotte di Onferno di Gemmano, patrimonio dell’umanità Unesco, come veri speleologi alla scoperta di un vero e proprio canyon sotterraneo. Veri padroni di casa gli oltre seimila pipistrelli, di almeno 6 specie differenti, che popolano i diversi ambienti. Prenotazioni 389.199.1683. Orari giugno e luglio: giovedì e venerdì ore 14,30, 16 e 17,30. Sabato, domenica e festivi: ore 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 e 17.30. Giorni e orari personalizzati per Centri Estivi e gruppi organizzati.

Sabato 29 giugno, per i più piccoli, c’è “Il Giardino di Tonino il Pipistrello”. Laboratori naturalistici didattici per bambini: conosciamo i pipistrelli e i loro ambienti. Giochiamo con la natura. Ore 16.30 - Quota: € 5,00 a bambino (€ 12,00 compresa la visita in grotta) - Massimo 15 partecipanti. Info e prenotazioni: tel. 389 199 1683 - onferno@nottola.org. Domenica 30 giugno è invece in programma una passeggiata ai confini della Riserva naturale orientata di Onferno per scoprire la produzione dei cereali e la filiera completa del pane. Partenza ore 9.15 – prenotazione richiesta – partecipazione gratuita Info e prenotazioni: tel.389 1991683 – mail: onferno@nottola.org.