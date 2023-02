Mercatini d’antiquariato, laboratori e presentazioni di libri: un fine settimana ricco di appuntamenti

Dalle presentazioni di libri al cinema, dal mercatino dell’antiquariato ai laboratori di disegno, dal bookcrossing al fablab: tutti gli appuntamenti in programma nel fine settimana a Santarcangelo.

Sarà il consueto appuntamento serale del giovedì (2 febbraio, ore 21:00) in biblioteca ad aprire il calendario del weekend con la presentazione del volume “Ceppo e Mannaia. Anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo” a cura dell’autore Miro Gori in dialogo con il professor Stefano Pivato.

Sabato 4 febbraio, sempre alla Baldini, prende avvio il laboratorio artistico tenuto da Marianna Balducci, Giulia Rossi e Mabel Morri rispettivamente su ritratti foto-illustrati, ritratto e tecniche pittoriche, autoritratto e fumetto.

Lo stesso giorno inizierà anche la rassegna “Cinema e psicanalisi 2023”, ciclo di approfondimenti curato da Massimo Eusebio e Maurizio Cottone (associazione Itaca Rimini), in collaborazione con Centro didattico di psicoanalisi e psicodramma analitico di Roma e Rete per la pace di Rimini, dedicato quest’anno al tema della rappresentazione della guerra nel cinema. Alle ore 15:00 Maurizio Cottone, psicoanalista e presidente dell’associazione Itaca, si confronterà con il direttore scientifico dell’associazione e al coordinatore della Rete per la pace di Rimini dopo la visione del film “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola (1979).

Nel pomeriggio inoltre è previsto l’open lab del fablab, che sarà aperto per approfondire argomenti trattati nei corsi già svolti in precedenza, ma anche per stampare oggetti disegnati in proprio o scaricati dalla rete, saldare circuiti, chiedere consigli agli esperti e cercare insieme di risolvere problemi tecnici legati alle tematiche tipiche del fablab.

Il giorno successivo (5 febbraio) tornano i consueti appuntamenti della prima domenica del mese: dalle 9:00 alle 19:00 la Casa del Tempo porta in piazza Ganganelli gli espositori di antiquariato, modernariato e vintage, mentre al Musas dalle 15:30 alle 19:00 torna lo scambio di libri in libertà del bookcrossing. Per l’occasione, è prevista anche una speciale visita guidata dalla direttrice dei musei comunali, Elena Rodriguez, alla mostra “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali”.

Oltre a questa, il Musas ospita anche la mostra dedicata al tamburello e al gioco del pallone a bracciale, realizzata da FoCuS insieme all’associazione sportiva dilettantistica tamburello “Lorenzo Amati”. Al Met, infine, è ancora possibile visitare le mostre “Echi del Tempo” di Claudio Ballestracci e “L’Emilia-Romagna dei Burattini. Sandrone e Fagiolino” curata da ReTeFì (Rete dei Musei del Teatro di Figura dell'Emilia-Romagna) in omaggio al maestro burattinaio Otello Sarzi nel centenario della sua nascita.