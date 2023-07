Con "We Wonder", Fabrizio Bosso celebra in musica il genio musicale di Stevie Wonder

Mercoledì 19 luglio alle ore 20:15 nell'incantevole scenario al tramonto della Terrazza del Castello di Albereto, Rimini Classica propone uno dei suoi concerti più attesi dell'estate: We Wonder. Il Quartetto di Fabrizio Bosso rende omaggio al genio musicale di Stevie Wonder.

L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto.

Il repertorio prevede alcune delle canzoni più significative di Wonder, attingendo a un repertorio molto ampio che abbraccia un periodo che va dalla fine degli anni sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004: Another Star, Isn’t She Lovely, My Cherie Amour, ma anche Sir Duke e Moon Blue sono solo alcuni dei brani che verranno interpretati dal vivo.

La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Jacopo Ferrazza, la batteria di Nicola Angelucci, sono i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica di uno degli artisti più iconici di tutti i tempi, con la magia del tramonto dalla terrazza più bella del circondario.

Biglietti: 25€ più diritti di prevendita; ridotto (fino a 14 anni): 15€