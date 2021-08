“Falling - storia di un padre” ad Arena Lido

Giovedì 26 agosto alle ore 21.15 all’Arena Lido è in programma in prima visione il film “Falling - storia di un padre”. Regia di Viggo Mortensen (durata 112 min, anno 2020) la pellicola racconta la storia di John, che vive con il suo partner Eric e la loro figlia adottiva Monica nel sud della California. Suo padre Willis è un contadino che appartiene a un'era e a un modello familiare molto più tradizionali di quelli del figlio. Quando Willis si reca a Los Angeles per un soggiorno a tempo indeterminato con la famiglia di John in cerca di un posto dove ritirarsi in vecchiaia, i loro due mondi molto diversi si scontrano. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.